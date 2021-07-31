Экс-судья был одет лишь в шорты. Кроме того, на голове Чауса была темная повязка. Местная жительница даже предположила, что у мужчины кто-то умер.
Актуально Он сам попросил помощи, – СБУ заявила, что не "похищала" Чауса
Экс-судья выглядел странно. Местные жители понимали, что это – не их односельчанин, поэтому подошли к мужчине и спросили, не нужна ли помощь. Чауса не узнал никто.
А тогда я уже по телевизору вчера увидела. Говорю: "о, а мы этого мужчину и видели". Говорит, что мужчина его спросил: "Что вы здесь делаете?", а он говорит: "А я судья",
– рассказала одна из местных жительниц.
Чауса нашли в Украине: главное
- Скандального экс-судью Николая Чауса обнаружили 30 июля в селе на Винничине. Мужчина сам пришел в сельсовет.
- Сельский голова Валерий Груньковский рассказал, что экс-судья выглядел странно. Был грязным и одетым в одни только шорты.
- Неравнодушные местные жители накормили Чауса и дали ему воды.
- Впоследствии стало известно, что Чауса забрали представители СБУ. Сотрудники НАБУ, которые заявили, что экс-судью необходимо передать им, пытались перехватить авто СБУ.
- В то же время адвокаты Чауса до сих пор не знают, где их клиент. СБУ не подтвердила, что экс-судья находится у них.