Пресс-служба отметила, что "НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса".

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Однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали,

– говорится в сообщении.

Впоследствии Чауса вроде "незаконно доставили на улицу Владимирскую, 33".

"Подчеркиваем, что в соответствии с частью 1 статьи 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования", – отметили в НАБУ.

Свое сообщение пресс-служба подытожила так: "правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро".

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Внимание! Представители НАБУ ранее обратились к коллегам-правоохранителям с просьбой соблюдать закон в отношении подозреваемого Чауса и передать его им.

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