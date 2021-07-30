Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро, по состоянию на 15:30 полицейские так и не связались с детективами ведомства.

Важно Чауса нашли в одном из сел в Винницкой области: фото

Позиция НАБУ

В ответ на это в НАБУ призвали правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Национального бюро.

Обратите внимание! Журналист и главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в фейсбуке заявил, что сотрудники СБУ якобы отбили Чауса у полиции и увезли его в неизвестном направлении.

Что об этом говорят в СБУ

В эксклюзивном комментарии 24 каналу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сказал, что ведомство уже готовит официальную позицию по этому поводу. Подробности он пообещал предоставить позже.

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