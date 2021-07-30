Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, ​​станом на 15:30 поліцейські так і не зв'язалися з детективами відомства.

Важливо Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото

Позиція НАБУ

У відповідь на це у НАБУ закликали правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро.

Зверніть увагу! Журналіст та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у фейсбуці заявив, що співробітники СБУ нібито відбили Чауса у поліції й вивезли його у невідомому напрямку.

Що про це кажуть у СБУ

В ексклюзивному коментарі 24 каналу речник СБУ Артем Дехтяренко сказав, що відомство вже готує офіційно позицію щодо цього. Подробиці він пообіцяв надати пізніше.

Додамо, що колишній суддя Микола Чаус, якого нібито викрали ще у квітні 2021 року, знайшовся 30 липня на Вінниччині.

Як це було

До поліції нібито зателефонував житель староста села Мазурівка Вінницької області Леонід Вітковський, повідомивши, що знайшов екссуддю Чауса. Останній буцімто прийшов сам.

Чаус повідомив, що його викрали невідомі. На місце виїхали правоохоронці. Журналісти оприлюднили фото Чауса, на якому він сидить напівоголений у приміщенні.