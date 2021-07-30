Пресслужба наголосила, що "НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса".
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Однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували,
– мовиться у повідомленні.
Згодом Чауса начебто "незаконно доставили на вулицю Володимирську, 33".
"Наголошуємо, що відповідно до частини 1 статті 210 КПК України уповноважена службова особа зобов'язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування", – зауважили у НАБУ.
Свій допис пресслужба підсумувала так: "правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро".
Тим часом телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що під час погоні автомобіль НАБУ наїхав на мотоцикліста, а тоді зник з місця події.
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Зникнення Чауса: головне
- Микола Чаус – скандальний екссуддя Дніпровського райсуду Києва, якого фахівці з НАБУ спіймали на хабарі у розмірі 150 тисяч доларів.
- Тоді Чаус втік до Молдови і попросив там політичного притулку. Водночас у 2021 році колегія Верховного суду країни відмовила колишньому судді. Чауса могли екстрадувати в Україну.
- Однак вже у квітні адвокати екссудді повідомили, що його викрали. Згодом Чаус записав відео, у якому заявив, що "викрадення дійсно було, але сталося воно не зараз, а у 2016 році, відтоді мене постійно залякували розправою, змушуючи перебувати у Молдові".
- Чауса знайшли 30 липня на Вінниччині. Екссуддя сам прийшов до місцевої сільської ради.