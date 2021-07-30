Пресслужба наголосила, що "НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса".

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Однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували,

– мовиться у повідомленні.

Згодом Чауса начебто "незаконно доставили на вулицю Володимирську, 33".

"Наголошуємо, що відповідно до частини 1 статті 210 КПК України уповноважена службова особа зобов'язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування", – зауважили у НАБУ.

Свій допис пресслужба підсумувала так: "правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро".

Тим часом телеграм-канал "Київ Оперативний" повідомляє, що під час погоні автомобіль НАБУ наїхав на мотоцикліста, а тоді зник з місця події.

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Зауважте! Представники НАБУ раніше звернулися до колег-правоохоронців з проханням дотримуватися закону щодо підозрюваного Чауса та передати його їм.

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