Як повідомили джерела 24 каналу, мовиться про будівлю СБУ, розташовану на вулиці Володимирській, 33. Автомобіль НАБУ заблокував в'їзд та виїзд з неї.
Важливо Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото
Спецназ НАБУ проти спецслужби – таке відбувається вперше
Ймовірно, що всередині перебуває колишній суддя, якого сьогодні, 30 липня, знайшли у Вінницькій області. Станом на 19:40 спецназ НАБУ продовжував блокувати виїзди з Володимирської. Втім, на штурм ніхто не йшов, адже в такому випадку бійці "Альфи" мали б відкривати вогонь на ураження. Зазначимо, що це вперше спецпризначенців вирішили задіяти проти спецслужби.
Раніше журналіст та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці написав, що співробітники СБУ нібито відбили Чауса у поліції й вивезли його у невідомому напрямку.
Ворота перед будівлею заблоковані / Фото 24 каналу
Що відбувається біля будівлі СБУ: дивіться відео
Ситуація поблизу будівлі, в якій може перебувати Чаус: дивіться відео
Як пише "Цензор.НЕТ", детективи бюро виявили автомобіль, на якому Чауса вивезли співробітники СБУ. За даними видання, операцію із захоплення колишнього судді здійснювали під командуванням спецпідрозділу "Альфа".
Що заявляли у НАБУ
Раніше у Національному антикорупційному бюро закликало колег-правоохоронців дотримуватися закону щодо підозрюваного колишнього судді Миколи Чауса.
У НАБУ заявили, що за інформацією, якою вони володіють, правоохоронці затримали підозрюваного, проте на зв'язок з їхніми детективами не виходили. Тож їх закликали дотримуватися закону й передати Чауса уповноваженим представникам бюро.
Новина доповнюється...