Як повідомили джерела 24 каналу, мовиться про будівлю СБУ, розташовану на вулиці Володимирській, 33. Автомобіль НАБУ заблокував в'їзд та виїзд з неї.

Важливо Чауса знайшли в одному з сіл на Вінниччині: фото

Спецназ НАБУ проти спецслужби – таке відбувається вперше

Ймовірно, що всередині перебуває колишній суддя, якого сьогодні, 30 липня, знайшли у Вінницькій області. Станом на 19:40 спецназ НАБУ продовжував блокувати виїзди з Володимирської. Втім, на штурм ніхто не йшов, адже в такому випадку бійці "Альфи" мали б відкривати вогонь на ураження. Зазначимо, що це вперше спецпризначенців вирішили задіяти проти спецслужби.

Раніше журналіст та головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці написав, що співробітники СБУ нібито відбили Чауса у поліції й вивезли його у невідомому напрямку.



Ворота перед будівлею заблоковані / Фото 24 каналу

Що відбувається біля будівлі СБУ: дивіться відео

Ситуація поблизу будівлі, в якій може перебувати Чаус: дивіться відео

Як пише "Цензор.НЕТ", детективи бюро виявили автомобіль, на якому Чауса вивезли співробітники СБУ. За даними видання, операцію із захоплення колишнього судді здійснювали під командуванням спецпідрозділу "Альфа".

Що заявляли у НАБУ

Раніше у Національному антикорупційному бюро закликало колег-правоохоронців дотримуватися закону щодо підозрюваного колишнього судді Миколи Чауса.

Зверніть увагу! Згідно з процесуальним кодексом, при затриманні чи оголошенні підозри правоохоронці мають перевірити, оголошена особа в розшук чи ні. Якщо так, відомства повинні узгоджувати свої дії. Конкретно у цьому випадку НАБУ, ймовірно, має бути "першопрохідцями".

У НАБУ заявили, що за інформацією, якою вони володіють, правоохоронці затримали підозрюваного, проте на зв'язок з їхніми детективами не виходили. Тож їх закликали дотримуватися закону й передати Чауса уповноваженим представникам бюро.

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