СБУ якобы все знала

Чаус якобы сказал полиции, что хочет поехать в столичную СБУ вместе с работниками спецслужбы. После этого "по собственному желанию" он сел в автомобиль сотрудников районного отдела СБУ.

Интересно Гулял голый-босой, выглядел странно, – жители села из Винницкой области рассказали о "приключениях" Чауса

Ехал экс-суддя не только на машине (из Винницкой области в Киев – 24 канал). СБУ, вероятно, была готова к "обнаружению", и на Чауса ждал специальный транспорт. Под Киев его доставляли вертолетом,

– говорится в сообщении.

В сельсовете на Винничине Чаус сказал, что его похитили "неизвестные лица". Однако во время общения с правоохранителями он отказался писать заявление. Кстати, "видимых телесных повреждений" на экс-судье не зафиксировали.

Что известно о приключениях Чауса