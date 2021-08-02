У Ирины Венедиктовой заявили, что не меняли подследственность уголовных производств по делу Николая Чауса. А соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора так и не поступало.

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Чей же Чаус

В ОГ попытались объяснить, почему за судью, которого подозревают в коррупции, шла борьба между НАБУ и СБУ.

Дело в том, что с 2016 года НАБУ расследует дело о взятке, в котором Николай Чаус и является подозреваемым . К тому же в 2017 году ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

расследует дело о взятке, в котором . К тому же в 2017 году ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Зато СБУ осуществляет досудебное расследование в производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей. 30 июля экс-судью признали потерпевшим и допросили по этому делу.

По заявлению потерпевшего, следователь СБУ принял решение о применении в отношении его мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц,

– заявили в Офисе генпрокурора.

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В ведомстве подчеркнули, что различные процессуальные статусы Чауса по уголовным делам не являются несовместимыми и не могут влиять на ход расследования. Поэтому сейчас ОГ пытается обеспечить эффективную коммуникацию органов досудебного расследования.

Кто такой Николай Чаус? Это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус также попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его Это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус также попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные банки с тысячами долларов.

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