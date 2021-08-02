У Ирины Венедиктовой заявили, что не меняли подследственность уголовных производств по делу Николая Чауса. А соответствующих ходатайств в Офис генпрокурора так и не поступало.
Важно ВАКС не смог рассмотреть ходатайство НАБУ о мере пресечения Чаусу
Чей же Чаус
В ОГ попытались объяснить, почему за судью, которого подозревают в коррупции, шла борьба между НАБУ и СБУ.
- Дело в том, что с 2016 года НАБУ расследует дело о взятке, в котором Николай Чаус и является подозреваемым. К тому же в 2017 году ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Зато СБУ осуществляет досудебное расследование в производстве по факту похищения Чауса во время пребывания за границей. 30 июля экс-судью признали потерпевшим и допросили по этому делу.
По заявлению потерпевшего, следователь СБУ принял решение о применении в отношении его мер безопасности, направленных на защиту его жизни и здоровья от противоправных посягательств со стороны неустановленных лиц,
– заявили в Офисе генпрокурора.
К теме Чаус имеет статусы и подозреваемого, и потерпевшего, – адвокат
В ведомстве подчеркнули, что различные процессуальные статусы Чауса по уголовным делам не являются несовместимыми и не могут влиять на ход расследования. Поэтому сейчас ОГ пытается обеспечить эффективную коммуникацию органов досудебного расследования.
Кто такой Николай Чаус?Это бывший судья Днепровского районного суда города Киева, который участвовал в рассмотрении ряда скандальных дел. Сам Чаус также попал в неприятную ситуацию – в 2016 году его задержали на получении взятки в 150 тысяч долларов. А на заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные банки с тысячами долларов.
Последние события вокруг Чауса: главное
- Экс-судья Николай Чаус наконец нашелся после якобы похищения в Молдове. 30 июля он пришел в здание сельского совета в Винницкой области. Был полуобнаженным и голодным.
- В НАБУ заявили, что правоохранители, которые задержали судью Чауса, не выходят на связь с детективами. После этого детективам пришлось устроить погоню за авто СБУ, в котором должен был быть Чаус. Но догнать машину им не удалось.
- Долгое время о местонахождении Чауса не знал даже его адвокат. Впоследствии в СБУ заявили, что не "похищали" экс-судью, а "он сам попросил помощи".