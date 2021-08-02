В Ірини Венедіктової заявили, що не змінювали підслідність кримінальних проваджень у справі Миколи Чауса. А відповідних клопотань до Офісу генпрокурора так і не надходило.

Важливо ВАКС не зміг розглянути клопотання НАБУ про запобіжний захід Чаусу

Чий же Чаус

В ОГ спробували пояснити, чому за суддю, якого підозрюють у корупції, точилася боротьба між НАБУ та СБУ.

Річ у тім, що з 2016 року НАБУ розслідує справу про хабар, в якій Микола Чаус і є підозрюваним. До того ж у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

розслідує справу про хабар, в якій До того ж у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Натомість СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном. 30 липня екссуддю визнали потерпілим і допитали у цій справі.

За заявою потерпілого, слідчий СБУ ухвалив рішення про застосування щодо його заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб,

– заявили в Офісі генпрокурора.

До теми Чаус має статуси і підозрюваного, і потерпілого, – адвокат

У відомстві підкреслили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є несумісним й не можуть впливати на хід розслідування. Тож наразі ОГ намагається забезпечити ефективну комунікацію органів досудового розслідування.

Хто такий Микола Чаус? Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.

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