В Ірини Венедіктової заявили, що не змінювали підслідність кримінальних проваджень у справі Миколи Чауса. А відповідних клопотань до Офісу генпрокурора так і не надходило.
Важливо ВАКС не зміг розглянути клопотання НАБУ про запобіжний захід Чаусу
Чий же Чаус
В ОГ спробували пояснити, чому за суддю, якого підозрюють у корупції, точилася боротьба між НАБУ та СБУ.
- Річ у тім, що з 2016 року НАБУ розслідує справу про хабар, в якій Микола Чаус і є підозрюваним. До того ж у 2017 році йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
- Натомість СБУ здійснює досудове розслідування у провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування за кордоном. 30 липня екссуддю визнали потерпілим і допитали у цій справі.
За заявою потерпілого, слідчий СБУ ухвалив рішення про застосування щодо його заходів безпеки, спрямованих на захист його життя і здоров'я від протиправних посягань з боку невстановлених осіб,
– заявили в Офісі генпрокурора.
До теми Чаус має статуси і підозрюваного, і потерпілого, – адвокат
У відомстві підкреслили, що різні процесуальні статуси Чауса в кримінальних справах не є несумісним й не можуть впливати на хід розслідування. Тож наразі ОГ намагається забезпечити ефективну комунікацію органів досудового розслідування.
Хто такий Микола Чаус?Це колишній суддя Дніпровського районного суду міста Києва, який брав участь у розгляді низки скандальних справ. Сам Чаус також потрапив у неприємну ситуацію – у 2016 році його затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів. А на задньому дворі його будинку правоохоронці знайшли закопані трилітрові банки з тисячами доларів.
Останні події навколо Чауса: головне
- Екссуддя Микола Чаус нарешті знайшовся після нібито викрадення у Молдові. 30 липня він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
- У НАБУ заявили, що правоохоронці, які затримали суддю Чауса, не виходять на зв'язок із детективами. Після цього детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ, в якій мав би бути Чаус. Але наздогнати машину їм не вдалося.
- Тривалий час про місцеперебування Чауса не знав навіть його адвокат. Згодом у СБУ заявили, що не "викрадали" екссуддю, а "він сам попросив допомоги".