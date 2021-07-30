Однак у Службі безпеки України адвокату Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі. Про це юрист написав у своєму телеграм-каналі.
Читайте також Приїхали за Чаусом: спецназ НАБУ заблокував виїзд з будівлі СБУ
До мене вийшов представник СБУ і заявив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта,
– зазначив правозахисник.
Ростислав Кравець додав, що залишив свої координати та сподівається, якщо Чаус з'явиться в СБУ, то його поінформують про це.
Чауса знайшли в Україні
- У квітні 2021 року з'явилось повідомлення, що екссуддю Чауса викрали. Нібито невідомі посадили його в авто у Кишиневі.
- Згодом, у травні, він записав відеозвернення до українців і запевнив, що викрадали його насправді набагато раніше.
- Знайшли його у селі Мазурівка, що у Вінницькій області 30 липня. Екссуддя нібито сам прийшов у тамтешню будівлю сільської ради.
- За словами сільського голови, Чаус був голодним та брудним. Був одягнений у шорти, але без футболки – з голим торсом.
- Екссуддю нагодували, дали води. Втім, незадовго нібито прийшли посадовці Служби безпеки України й повезли його кудись.
До теми Влаштували гонитву з рупором: НАБУ спробувало перехопити авто СБУ з Чаусом – відео