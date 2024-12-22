Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він зазначив, що Усик в черговий раз довів, що українці не віддадуть свого.

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Як президент привітам Олександра Усика