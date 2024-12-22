Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він зазначив, що Усик в черговий раз довів, що українці не віддадуть свого.
Дивіться також Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси
Олександр Усик здобув чергову перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі. Не оминув цю подію і Володимир Зеленський, який уже привітам українця.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він зазначив, що Усик в черговий раз довів, що українці не віддадуть свого.
Дивіться також Усик вдруге переміг Ф'юрі у 2024 році та захистив чемпіонські пояси