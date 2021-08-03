Бывшего судью Днепровского районного суда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды задержали вечером 3 августа.

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Чауса задержали

Произошло это в столичной больнице "Феофания".

Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен завтра, 4 августа, принять ВАК,

– говорится в сообщении НАБУ.

До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

Больше информации в ведомстве не сообщают ввиду тайны следствия.

В то же время журналист Юрий Бутусов в Фейсбуке уточнил, что Чаус находится в изоляторе Службы безопасности Украины, но глава ведомства Иван Баканов гарантирует НАБУ доставку экс-судьи на заседание суда.

Принимать решение будет судья ВАКС Владимир Воронько. Бутусов отметил, что директору НАБУ Артему Сытнику и его работникам удалось прорваться, несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны власти. Агентство открыло 3 производства против СБУ из-за дела Чауса.



Правоохранители задержали Николая Чауса / Фото НАБУ

Дело Николая Чауса: главное