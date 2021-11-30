Обвинувальний акт зачитала прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовкицька. Колишньому судді Дніпровського райсуду Києва загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті

У чому звинувачують Чауса

За даними слідства, хабар підозрюваний отримав 9 серпня 2016 року. 150 тисяч доларів Чаусу дав його знайомий. За це суддя мав схвалити позитивне рішення у справі проти його колишньої тещі. 74-літню Світлану Сасевич звинувачували у незаконному зберіганні та продажі ліків, які містять наркотичні речовини.

У той же день Чаус визнав жінку винною та ув'язнив до 5 років позбавлення свободи, але умовно з випробувальним терміном в півтора року.

Гроші підозрюваний розділив на дві частини і сховав у скляні банки. Першу, з-під яблучного соку, слідчі знайшли у той же вечір в автомобілі Чауса. Друга лежала обкладена камінням біля будинку тодішнього судді. Однак затримати Чауса не вдалося, бо він втік у Молдову.

Коротко про пригоди колишнього судді у Молдові

У Кишиневі Чаус попросив про політичний притулок. Однак у 2021 році йому відмовили.

У квітні колишнього суддю викрали. 30 липня він раптово з'явився напівголий у селі на Вінниччині. Там його затримали правоохоронці.

4 серпня Чаусу обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. З того часу суд кілька разів продовжував його.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Ґрати":

Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу за обвинуваченням колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабаря.

Прокурорка САП зачитала обвинувальний акт.

Слідство підтверджує, що хабар Чаус отримав 9 серпня 2016 року. Знайомий передав екссудді 150 тисяч доларів за позитивне рішення у справі проти його колишньої тещі. 74-літню Світлану Сасевич звинувачували у незаконному зберіганні та продажі нарковмісних ліків. В той же день Чаус визнав її винної, та ув'язнив до 5 років, але умовно – з випробуванням терміном в півтора року.

Гроші Чаус розділив на дві частини і сховав у скляні банки. Першу, з-під яблучного соку, слідчі знайшли в його машині, другу дволітрову знайшли в камінні біля будинку екссудді на території кооперативу "Приозерний". У 2016 році затримати Чауса не вдалося – він поїхав у Молдову, де ховався п'ять років.