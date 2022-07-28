Раніше Клименко переміг у конкурсі на цю посаду. 28 липня новий генпрокурор Андрій Костін схвалив його кандидатуру.

За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, головного антикорупційного прокурора Костін затвердив одразу після свого призначення на посаду.

Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні. Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу,

– наголосив Єрмак.

Він також привітав прокурорів з призначенням на посади й побажав ефективної роботи.