Клименко виграв конкурс на посаду глави САП ще півтора року тому. При цьому комісія лише 19 липня 2022 року підтримала результати, повідомляє 24 канал.

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Затягування призначення глави САП: головне

В Україні вже майже 2 роки немає глави САП, через що установа не може повноцінно функціонувати. Призначення Клименка, який переміг на конкурсі, постійно відтягували. Члени комісії просто не приходили на засіданні й відповідно не було кворуму.

Однак призначення глави САП це важлива умова для членства України в Євросоюзі. Від цього також залежали транші, які Міжнародний валютний фонд надавав нашій країні.

Міжнародні партнери тривалий час вимагали, аби українська влада врешті призначила головного антикорупційного прокурора. 1 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала призначити глав САП та НАБУ в найкоротші терміни.

Однак засідання комісії так і не проводили, адже деякі члени просто не виходили на зв'язок.

17 липня президент Володимир Зеленський закликав призначити керівника САП, адже лише тоді інституція запрацює на повну потужність. То ж 19 липня на засіданні таки зібрався кворум.

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Коротко про Олександра Клименка

Попередній глава САП Назар Холодницький пішов у відставку ще в серпні 2020 року, а в грудні 2021 Клименко переміг у конкурсі на вакантну посаду. На початку своєї професійної діяльності Клименко працював в органах внутрішніх справ Києва, в Нацполіції. Тоді правоохоронець розслідував розкрадання грошей в Укрзалізниці.

З 2016 року Клименко почав працювати в Національному антикорупційному бюро. Він відзначився розслідуванням справ екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, скандального заступника глави Офісу Президента Олега Татарова тощо.

До теми дивіться відео, як раніше США реагували на зрив конкурсу САП: