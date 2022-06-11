Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ці кроки треба зробити, якщо ми хочемо за 1 – 2 тижні отримати кандидатство в ЄС.
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Яких керівників треба зараз призначити
Він зазначив, що в нас досі немає керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.
Це два принципових антикорупційних органи, в які європейські країни вклали часу, ресурсів і грошей. Але ми їх досі не призначили. Тобто ми повністю паралізувати свою антикорупційну інфраструктуру і хочемо, щоб нас прийняли в ЄС,
– пояснив Давидюк
На його думку, треба бути справедливими – призначити керівників САП та НАБУ, і тоді в ЄС "відпадуть" вимоги, через які вони не готові нас прийняти.
"Тому призначити дві людини для того, щоб 40 мільйонів людей вступили у ЄС – це посильне завдання", – вважає політолог.
Давидюк наголосив, що коли призначать керівника САП та НАБУ, двом десяткам людей доведеться сісти за ґрати. Але, на його думку, це того вартує, щоб Україна була в ЄС.
ЄС має моральну провину перед Україною
Він впевнений, що сьогодні для отримання кандидатства ЄС можна прийняти всі рішення. Давидюк не бачить перешкод ні від ЄС, ні від України.
Україна потом і кров'ю довела, що ми – центр Європи. І те, що в ЄС сьогодні моральна провина перед Україною – це правда. Адже коли Путін нас обстрілював, вони давали йому по мільярду доларів щодня,
– зауважив політолог.
Микола Давидюк про можливість кандидатства України в ЄС:
Вступ України в ЄС: головне
- 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Її майже відразу схвалив Європарламент.
- Наша держава вже передала до ЄС обидві частини опитувальника, який необхідний для отримання статусу кандидата. Згодом Єврокомісія вже повинна надати відповідь.
- 8 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій рекомендує країнам ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до блоку. За резолюцію проголосували 438 євродепутатів.
- 17 червня Європейська комісія озвучить свою оцінку того, чи слід Україні надати статус кандидата на членство в ЄС. Саме надання статусу лідери ЄС розглянуть на саміті 23 – 24 червня.
- Наразі є країни, які ухиляються від ініціативи та пропонує нашій державі інші варіанти. Наприклад, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що потрібний "проміжний етап" перед вступом України до ЄС, щоб наша держава досягла "стандартів ЄС".
- Президент Володимир Зеленський наголошує, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки. Це може призвести до дестабілізації ситуації, адже Росія побачить, що Європа дає слабину.
- Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда поїхав у турне країнами Південної Європи, де зустрічатиметься з місцевими політиками та буде переконувати їх надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
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