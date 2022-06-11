Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, ці кроки треба зробити, якщо ми хочемо за 1 – 2 тижні отримати кандидатство в ЄС.

До теми Глава Єврокомісії прибула до Києва: обговорить із Зеленським заявку України на вступ до ЄС

Яких керівників треба зараз призначити

Він зазначив, що в нас досі немає керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Це два принципових антикорупційних органи, в які європейські країни вклали часу, ресурсів і грошей. Але ми їх досі не призначили. Тобто ми повністю паралізувати свою антикорупційну інфраструктуру і хочемо, щоб нас прийняли в ЄС,

– пояснив Давидюк

На його думку, треба бути справедливими – призначити керівників САП та НАБУ, і тоді в ЄС "відпадуть" вимоги, через які вони не готові нас прийняти.

"Тому призначити дві людини для того, щоб 40 мільйонів людей вступили у ЄС – це посильне завдання", – вважає політолог.

Давидюк наголосив, що коли призначать керівника САП та НАБУ, двом десяткам людей доведеться сісти за ґрати. Але, на його думку, це того вартує, щоб Україна була в ЄС.

ЄС має моральну провину перед Україною

Він впевнений, що сьогодні для отримання кандидатства ЄС можна прийняти всі рішення. Давидюк не бачить перешкод ні від ЄС, ні від України.

Україна потом і кров'ю довела, що ми – центр Європи. І те, що в ЄС сьогодні моральна провина перед Україною – це правда. Адже коли Путін нас обстрілював, вони давали йому по мільярду доларів щодня,

– зауважив політолог.

Микола Давидюк про можливість кандидатства України в ЄС:



Вступ України в ЄС: головне

Відео до теми – Зеленський та фон дер Ляєн зробили заяви після зустрічі