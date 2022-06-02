Про це Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC в Братиславі. Президент наголосив, що є 3 вагомі речі, які зараз повинна робити Європа.

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Зброя, санкції та єдність

Володимир Зеленський назвав 3 ключові кроки, які має робити Європа зараз – коли Україна вже 99 днів протистоїть повномасштабній російській навалі.

Найперше глава держави відзначив постачання зброї, фінансову та політичну підтримку. Зеленський висловив подяку всім, хто підтримує нашу державу, однак наголосив – постачання озброєння потрібно нарощувати, оскільки саме на полі бою в Україні вирішується питання свободи Європи.

Наступний крок – санкції проти Росії. Зеленський підкреслив, що головна мета санкцій – не просто в тому, щоб завдати удару по російській економіці, а в тому, щоб зробити Європу незалежної від країни-агресорки. Тому глава держави висловив обурення щодо затягування перемовин по шостому пакету санкцій.

Я вважаю неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакету, зокрема шостого, витрачається стільки часу. Це всі наші люди, це всі наші дні. Понад місяць,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент закликав негайно ввести шостий санкційний пакет в дію та одразу ж починати роботу над сьомим.

"Кожен зв'язок Європи з Росією, який ще залишається, це мотузка, яку російська держава спробує перетворити на удавку", – зазначив Зеленський.

Третій крок – єдність Європи, зокрема надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Зеленський підкреслив, що якщо ЄС залишить Україну без цього статусу на саміті вже цього місяця – це матиме серйозні наслідки.

Не може бути навіть спокуси у Росії допускати, що європейські країни не підтримають Україну в цьому питанні. Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним з найбільших дестабілізуючих факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України,

– наголосив Зеленський.