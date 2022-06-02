Об этом Владимир Зеленский заявил во время онлайн-обращения на Международном форуме безопасности GLOBSEC в Братиславе. Президент подчеркнул, что есть 3 веские вещи, которые сейчас должна делать Европа.

Зеленский предупредил европейцев о "черных днях" в случае победы Путина

Оружие, санкции и единство

Владимир Зеленский назвал три ключевых шага, которые должна делать Европа сейчас – когда Украина уже 99 дней противостоит полномасштабному российскому нашествию.

В первую очередь глава государства отметил поставку оружия, финансовую и политическую поддержку . Зеленский выразил благодарность всем, кто поддерживает наше государство, однако подчеркнул – поставки вооружения нужно наращивать, поскольку именно на поле боя в Украине решается вопрос свободы Европы.

Следующий шаг – санкции против России . Зеленский подчеркнул, что главная цель санкций – не просто в том, чтобы нанести удар по российской экономике, а в том, чтобы сделать Европу независимой от страны-агрессорки. Поэтому глава государства выразил возмущение затягивание переговоров по шестому пакету санкций.

Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени. Это все наши люди, все наши дни. Более месяца,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент призвал немедленно ввести шестой санкционный пакет в действие и сразу начинать работу над седьмым.

"Каждая остающаяся связь Европы с Россией это веревка, которую российское государство попытается превратить в удавку", - отметил Зеленский.

Третий шаг – единство Европы , в частности, предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Зеленский подчеркнул, что если ЕС оставит Украину без этого статуса на саммите уже в этом месяце – это будет иметь серьезные последствия.

Не может быть даже соблазна в России допускать, что европейские страны не поддержат Украину в этом вопросе. Если Россия почувствует, что Европа дает слабину и может оставить Украину без очевидно необходимого решения о кандидатстве, то это будет одним из самых больших дестабилизирующих факторов для континента за все время полномасштабной войны России против Украины.

– подчеркнул Зеленский.