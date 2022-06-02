Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к народу и политикам Люксембурга, передает 24 канал. По его словам, Россию нужно в любом случае победить.

Важно Тирания должна проиграть: основные положения выступления Зеленского перед политиками Люксембурга

Война России против Украины является решающей для всей Европы

Если позволить России победить – то не только для Украины, но и для континента наступят темные времена. Оккупанты не разделяют свободу и европейские ценности. Они просто хотят уничтожить свободу : мол, все должны жить, как и они. Именно поэтому война России против Украины сейчас решающая для всей Европы.

Это война при ценности. Когда мы победим в этой войне, все европейцы смогут и дальше наслаждаться своей свободой. Если же будет преобладать один человек, который хочет уничтожить любую свободу в Украине и Европе, то для всех на континенте наступит черный день, черное время, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Европа уже переживала схожие времена – во время Второй мировой войны. Тогда нацисты принесли с собой жертвы и страдания. И очень досадно, что их эхо до сих пор слышно в голосах российских захватчиков, желающих разрушить европейское единство.

Зеленский отмечает – тирания должна проиграть . Именно в таком случае Европа останется такой, какова: свободна, открыта, объединена и сильна в своем разнообразии.

Президент поблагодарил политиков и народ Люксембурга за их поддержку и общий вклад в борьбу за защиту свободы.

Как Люксембург может помочь Украине

Зеленский рассчитывает , что Люксембург поддержит предоставление Украине кандидата, а затем и членства в Европейском Союзе. Также он предложил представителям герцогства присоединиться к программе обновления Украины после победы в войне. По его словам, это будет один из самых масштабных проектов нашего поколения в Европе.

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Люксембурга посетить Киев, чтобы подробно обсудить будущее сотрудничество и выступить в украинском парламенте.

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