Дебати щодо цього питання проведуть наступного понеділка. Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
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Коли можуть ухвалити рішення щодо надання Україні статусу кандидата
Комітет єврокомісари проведе спільні дебати щодо цього питання у понеділок 13 червня. А у п'ятницю 17 червня відбудеться нарада.
Натомість остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.
Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата
8 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій рекомендує країнам Євросоюзу надати Україні статус кандидата на вступ до блоку. За резолюцію проголосували 438 євродепутатів. Проти висловилися лише 65 людей. Ще 94 утрималися від голосування.
Окрім цього, у резолюції згадали "європейські прагнення Молдови та Грузії", які подали свої заявки на членство після України. Щоправда, там немає рекомендації надати цим країнам статус кандидатів.
Як інші країни підтримують Україну
- Президент Польщі Анджей Дуда поїхав у турне країнами Південної Європи, де зустрічатиметься з місцевими політиками та буде переконувати їх надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Поїздка мала бути спільною з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою, але, на жаль, у неї підтвердили COVID-19, тож вона була змушена залишитися вдома.
- 2 червня Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Загалом Україну підтримують низка країн, зокрема: Словаччина, Польща, Ірландія, Чехія, Литва, Латвія, Болгарія, Хорватія.
- Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту Євросоюзу заявив, що начебто всі великі країни-члени проти надання Україні кандидатства на членство. Водночас він підкреслив, що Італія підтримує європейський шлях України.
- Президент Володимир Зеленський наголошує, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки. Це може призвести до дестабілізації ситуації на континенті, адже в такому випадку Росія побачить, що Європа дає слабину.
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