Допомога Польщі для України, яка бореться з російськими окупантами, просто неоціненна. Втім, наші друзі демонструють, що готові на ще більшу підтримку.

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Турне Дуди по Європі на підтримку України

Президент Польщі Анджей Дуда поїхав у турне країнами Південної Європи. Там він зустрінеться з місцевими політиками та буде переконувати їх надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Поїздка мала бути спільною з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. На жаль, вона здала позитивний тест на коронавірус, тому була змушена залишитися вдома.

Першою країною, яку відвідає Дуда, буде Португалія. Там він проведе зустріч з прем'єром Антоніу Коштою. Після цього польський президент поїде до Італії, де схилятиме до позитивного для України рішення президента Серджо Матарелло.

Кінцевим пунктом турне Дуди стане Румунія, де він візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки". Окрім членства України в ЄС Дуда хоче обговорити питання експорту українського зерна.

Будемо говорити про те, як створити міжнародний тиск, щоб це вивезення зерна було успішним, і як подолати цю проблему,

– розповів Дуда.

Нагадаємо, Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення ЄС стане відоме найближчим часом. Втім, почали з'являтися повідомлення про те, що ми можемо отримати лише статус потенційного кандидата. Питання статусу України щодо вступу до ЄС має бути вирішене вже найближчим часом.

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Російські окупанти найближчим часом збираються покинути Мелітополь. Вже пішли з усіх блокпостів та пришвидшили темпи вивезення зерна та іншого краденого майна.

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