Про це 24 каналу розповів проректор Українського католицького університету, експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський. Він пояснив, які з держав-членів Євросоюзу наразі є "найбільш складними" у контексті майбутнього голосування на підтримку українського кандидатства в ЄС.

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Щодо кандидатства України в ЄС точаться дебати

У відповідь на питання про те, хто може зіпсувати весь результат голосування, Дмитро Шеренговський сказав: "Таких є кілька".

Я б не сказав, що є якийсь окремий лідер чи окрема держава. Коректніше говорити про те, що точаться дебати. На жаль, це є один з наших близьких сусідів – Угорщина,

– зазначив проректор УКУ.

За його словами, в Угорщині є достатньо великі дебати щодо питання України в ЄС. Однак держава може приєднатися до рішення більшості. Угорщина це демонструвала на всіх інших голосуваннях країн Європейського Союзу.

Виклики достатньо серйозні, – Шеренговський

"Також є певні виклики в Кіпрі і достатньо серйозні. Є питання, знову ж таки, такої амбівалентної поведінки і в Німеччині та Франції, а це дві країни, на які достатньо орієнтуються", – сказав Дмитро Шеренговський.

Проте приклади попередніх інтеграційних процесів інших країн, за словами експерта, доводять, що у ЄС можуть знайти компроміси.

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Також експерт з міжнародних питань зазначив, що питання скептицизму щодо кандидатства України в ЄС є і в Нідерландах. Там воно достатньо серйозно стоїть, адже раніше за асоціацію там піднімали цілий референдум.

"Це набір "важких країн". Також зараз точаться дебати в Італії та Іспанії, але вони не є надто серйозними", – додав Дмитро Шеренговський.

Кандидатство України в ЄС: останні новини

В резолюції Європарламенту, яку ухвалили 8 червня під час засідання в Страсбурзі, рекомендували Європейському Союзу надати Україні статус кандидата на вступ. "За" проголосували 438 євродепутатів.

Президент Польщі Анджей Дуда поїхав у турне країнами Південної Європи. Мета – переконувати політиків надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. До поїздки мала доєднатися президентка Словаччини Зузана Чапутова, проте отримала позитивний тест на коронавірус.

За тур щодо підтримки України Анджею Дуді вже подякував президент Володимир Зеленський.

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