Про це розповіла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Питання відбору керівника САП порушували у США на найвищому рівні з українським урядом.

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За словами Квін, Зеленський сказав Джо Байдену, що він це зробить. Однак відбірковий процес зайняв понад 1,5 роки.

Є кандидати, які готові до роботи, але вони відмовляються зробити останній крок, тобто зібратися разом, створити кворум і надіслати повідомлення про кандидата посадовцям,

– наголосила тимчасова повірена у справах США.

Вона припустила, що на затягування конкурсу САП впливають "корисливі інтереси" та небажання того, щоб антикорупційного прокурора таки призначили.

Квін зауважила, що у цій ситуації мовиться про репутацію, тож учасники комісії повинні "припинити слухати корумпованих осіб" та довести процес відбору до кінця.

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"Це репутація усіх, хто говорив, що вони виконають таке завдання", – сказала Квін, відповідаючи на запитання про те, чи вплине ситуація на репутацію Зеленського.

Чому затягування може бути вигідне Банковій

Депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу заявив, що конкурс у САП затягуватимуть якомога довше, очікуючи рішення судових органів, яке б остаточно скасувало його проведення.

Як розповів депутат, зараз усі функції керівника САП фактично виконує генпрокурорка Ірина Венедіктова, тому зрозуміло, чому така ситуація вигідна Банковій.

Водночас є людина, прізвище якої стоїть за зривом конкурсу. Мовиться про заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова.

Власне у нього є корупційний інтерес, бо щодо Татарова є відповідне розслідування,

– заявив він.

Юрчишин нагадав, що Олександр Клименко, який є одним з фіналістів конкурсу у САП, був керівником групи детективів, яка й почала розслідування щодо Татарова.

Довідка. Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу про розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.

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Затягування конкурсу у САП: що відомо