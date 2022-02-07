Об этом рассказала временная поверенная в делах США Кристина Квин. Вопрос отбора руководителя САП поднимали в США на самом высоком уровне с украинским правительством.

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По словам Квин, Зеленский сказал Джо Байдену, что он это сделает. Однако отборочный процесс занял более 1,5 года.

Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг, то есть собраться вместе, создать кворум и отправить сообщение о кандидате должностным лицам,

– заявила временная поверенная в делах США.

Она предположила, что на затягивание конкурса САП влияют "корыстные интересы" и нежелание того, чтобы антикоррупционного прокурора таки назначили.

Квин отметила, что в этой ситуации речь идет о репутации, поэтому участники комиссии должны "прекратить слушать коррумпированных лиц" и довести процесс отбора до конца.

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"Это репутация всех, кто говорил, что они выполнят такое задание", – сказала Квин, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация на репутацию Зеленского.

Почему затягивание может быть выгодно Банковой

Депутат от группы "Справедливость" Ярослав Юрчишин в эфире 24 канала заявил, что конкурс в САП будут затягивать как можно дольше, ожидая решения судебных органов, которое бы окончательно отменило его проведение.

Как рассказал депутат, сейчас все функции руководителя САП фактически выполняет генпрокурор Ирина Венедиктова, поэтому понятно, почему такая ситуация выгодна Банковой.

В то же время есть человек, фамилия которого стоит за срывом конкурса. Речь идет о заместителе руководителя Офиса Президента Олеге Татарове.

Собственно у него есть коррупционный интерес, потому что в отношении Татарова есть соответствующее расследование,

– заявил он.

Юрчишин напомнил, что Александр Клименко, который является одним из финалистов конкурса в САП, был руководителем группы детективов, которая и начала расследование в отношении Татарова.

Справка. Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу о хищении квартир Нацгвардии. Речь идет об убытках на сумму более 80 миллионов гривен.

Юрчишин прокомментировал затягивание конкурса САП: смотрите видео

Затягивание конкурса в САП: что известно