Об этом пишет издание УП, которое обратилось в ОГП с просьбой сообщить, не поступали ли от комиссии официальные обращения о проведении проверки, а также предоставить их копии и копии ответов.

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Однако, в Офисе генпрокурора вспомнили лишь обращение от 23 марта 2021 года. Тогда провели проверку в отношении кандидатов, в частности, нынешних финалистов Александра Клименко и Андрея Синюха.

О каких-либо обращениях, которые конкурсная комиссия направляла бы в декабре 2021 года, информации нет.

Что стоит знать о конкурсе в САП

Конкурсный отбор на должность руководителя САП начался в конце января 2021 года. До финала дошли двое кандидатов: Александр Клименко – детектив НАБУ и Андрей Синюк – прокурор в Офисе генпрокурора.

В Центре противодействия коррупции заявили, что 25 ноября сорвали очередное заседание по избранию руководителя Антикоррупционной прокуратуры.

Уже 21 декабря конкурс на руководителя САП снова сорвали – члены комиссии не набрали достаточного количества голосов за нового антикоррупционного прокурора. Саботировали процесс почти все члены, которых делегировала Верховная Рада.

Как можно быстрее избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украину призвало даже американское посольство в Киеве.

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