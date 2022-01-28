Про це пише видання УП, яке звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням повідомити, чи не надходили від комісії офіційні звернення про проведення перевірки.
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Проте, в ОГП згадали лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді провели перевірку щодо кандидатів, зокрема, теперішніх фіналістів Олександра Клименка й Андрія Синюка.
Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала б у грудні 2021 року, інформації немає.
Що варто знати про конкурс у САП
- Конкурсний відбір на посаду керівника САП розпочався наприкінці січня 2021 року. До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.
- У Центрі протидії корупції заявили, що 25 листопада зірвали чергове засідання щодо обрання керівника Антикорупційної прокуратури.
- Вже 21 грудня конкурс на керівника САП знову зірвали – члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора. Саботували процес майже усі члени, яких делегувала Верховна Рада.
- Якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Україну закликало навіть американське посольство в Києві.