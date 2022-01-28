Про це пише видання УП, яке звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням повідомити, чи не надходили від комісії офіційні звернення про проведення перевірки.

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Проте, в ОГП згадали лише звернення від 23 березня 2021 року. Тоді провели перевірку щодо кандидатів, зокрема, теперішніх фіналістів Олександра Клименка й Андрія Синюка.

Про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала б у грудні 2021 року, інформації немає.

Що варто знати про конкурс у САП

Конкурсний відбір на посаду керівника САП розпочався наприкінці січня 2021 року. До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генпрокурора.

У Центрі протидії корупції заявили, що 25 листопада зірвали чергове засідання щодо обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Вже 21 грудня конкурс на керівника САП знову зірвали – члени комісії не набрали достатньої кількості голосів за нового антикорупційного прокурора. Саботували процес майже усі члени, яких делегувала Верховна Рада.

Якнайшвидше обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Україну закликало навіть американське посольство в Києві.

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