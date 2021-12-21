Під час голосування фактично всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького.
Зауважте Банкова скористалась послугами ОАСК, – юристка про конкурс в САП
Суперечки тривали декілька годин. Іноземні представники та Навроцький пояснювали, що суто математичним шляхом переможець вже є. Водночас 5 з 6 членів від парламенту не підтримували жодного голосування.
Мовиться про:
- Катерину Коваль ("За майбутнє");
- Олену Бусол ("За майбутнє");
- Андрія Гуджала ("Опозиційна платформа – За життя");
- Богдана Романюка ("Довіра");
- Євгена Соболя ("Слуга народу").
Вони стверджували, що насамперед необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.
США закликають якнайшвидше обрати нового керівника САП
- У США закликали Україну не зволікати та якнайшвидше обрати нового очільника САП.
- Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.
- У Штатах хочуть, щоб процес обрання нового очільника українська сторона завершила ще до 2022 року.
- Квін наголосила, що США підтримують роботу України в побудові антикорупційної інфраструктури.
Зрив конкурсу на главу САП у програмі "Такі справи": дивіться відео