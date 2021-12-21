Під час голосування фактично всі представники Верховної Ради не підтримали жодне голосування за підтвердження результатів конкурсу на посади в САП. Виняток – голосування "Слуги народу" В'ячеслава Навроцького.

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Суперечки тривали декілька годин. Іноземні представники та Навроцький пояснювали, що суто математичним шляхом переможець вже є. Водночас 5 з 6 членів від парламенту не підтримували жодного голосування.

Мовиться про:

Катерину Коваль ("За майбутнє");

Олену Бусол ("За майбутнє");

Андрія Гуджала ("Опозиційна платформа – За життя");

Богдана Романюка ("Довіра");

Євгена Соболя ("Слуга народу").

Вони стверджували, що насамперед необхідністю узгодити з Офісом генпрокурора низку питань. Зокрема, чи мають кандидати допуск до держтаємниці.

США закликають якнайшвидше обрати нового керівника САП

У США закликали Україну не зволікати та якнайшвидше обрати нового очільника САП.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що САП відіграє критично важливу роль у притягненні до відповідальності корупціонерів.

У Штатах хочуть, щоб процес обрання нового очільника українська сторона завершила ще до 2022 року.

Квін наголосила, що США підтримують роботу України в побудові антикорупційної інфраструктури.

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