Во время голосования фактически все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого.

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Споры продолжались несколько часов. Иностранные представители и Навроцкий объясняли, что чисто математическим путем победитель уже есть. В то же время 5 из 6 членов от парламента не поддерживали ни одного голосования.

Говорится про:

Екатерину Коваль ("За будущее");

Елену Бусол ("За будущее");

Андрея Гуджала ("Оппозиционная платформа – За жизнь");

Богдана Романюка ("Доверие");

Евгения Соболя ("Слуга народа").

Они утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.

США призывают как можно быстрее избрать нового руководителя САП

В США призвали Украину не медлить и как можно быстрее избрать нового главу САП.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.

В Штатах хотят, чтобы процесс избрания нового главы украинская сторона завершила еще до 2022 года.

Квин подчеркнула, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры.

Срыв конкурса на главу САП в программе "Такие дела": смотрите видео