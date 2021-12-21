Во время голосования фактически все представители Верховной Рады не поддержали ни одно голосование за подтверждение результатов конкурса на должности в САП. Исключение – голосование "Слуги народа" Вячеслава Навроцкого.
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Споры продолжались несколько часов. Иностранные представители и Навроцкий объясняли, что чисто математическим путем победитель уже есть. В то же время 5 из 6 членов от парламента не поддерживали ни одного голосования.
Говорится про:
- Екатерину Коваль ("За будущее");
- Елену Бусол ("За будущее");
- Андрея Гуджала ("Оппозиционная платформа – За жизнь");
- Богдана Романюка ("Доверие");
- Евгения Соболя ("Слуга народа").
Они утверждали, что прежде всего необходимо согласовать с Офисом генпрокурора ряд вопросов. В частности, имеют ли кандидаты допуск к гостайне.
США призывают как можно быстрее избрать нового руководителя САП
- В США призвали Украину не медлить и как можно быстрее избрать нового главу САП.
- Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров.
- В Штатах хотят, чтобы процесс избрания нового главы украинская сторона завершила еще до 2022 года.
- Квин подчеркнула, что США поддерживают работу Украины в построении антикоррупционной инфраструктуры.
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