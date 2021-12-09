Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією.

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Вона зазначила, що враховуючи важливість незалежності САП, Штати раді просуванню у процесі відбору нового спеціального антикорупційного прокурора, яке сталося після значних затримок.

Ми (США – 24 канал) закликаємо негайно завершити процес призначення нового керівника САП. Ми хотіли б, щоб до 2022 року цей процес було завершено,

– ноголосила Крістіна Квін.

Американська дипломатка додала, що США підтримують роботу України в побудові антикорупційної інфраструктури, беручи активну участь в її створенні, і продовжать допомагати у цьому напрямку.

Зверніть увагу! Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже понад рік без керівника. До слова, Назар Холодницький пішов з відповідної посади ще у серпні 2020 року.

Конкурс на голову САП: коротко

Наприкінці січня поточного року розпочався конкурсний відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Навесні затвердили список 133 претендентів, які можуть очолити керівні посади. Відбір на постійного голову САП не пройшов Максим Грищук.

До фіналу дійшли двоє кандидатів: Олександр Клименко – детектив НАБУ та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.

Юристка ЦПК Олена Щербан припускає, що до затягування конкурсу може бути причетний заступник глави Офісу Президента Олег Татаров.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що 25 листопада чергове засідання щодо обрання керівника САП знову зірвали.

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