Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про відставку. Термін його повноважень мав закінчитись у листопаді 2020 року. Тепер Ситник залишиться сам на сам з Венедіктовою, а на посаду керівника САП намагатимуться протиснути "кого треба".

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат 8 скликання Сергій Лещенко.

Читайте також Відставка Холодницького: хто тепер керує САП

Чому пішов Холодницький

За словами Лещенка, у Холодницького вже закінчувалися повноваження, йому залишалось працювати лише 3 місяці. Однак він розумів, що за ці місяці будуть конфлікти з генпрокурором Венедіктовою.

"Як мені відомо, Венедіктова навіть не кликала його на наради як свого заступника. З іншого боку, у Холодницького нема теплих відносин із західними дипломатичними колами та з посольствами. Це означає, що його не особливо підтримують на Заході", – зазначив журналіст.

Він розповів, що Холодницький скористався можливістю піти раніше. Адже ніхто цьому не заперечував, окрім керівника НАБУ Ситника, який не в захваті від того, що Холодницький пішов.

Хоча в них були різні відносини, відомо, Ситник документував Холодницького, були встановлені пристрої прослуховування в акваріумі керівника Спеціалізованої прокуратури і він вимагав його зняття з посади і покарання,

– розповів Лещенко.

Також він наголосив, що згодом відносини між Ситником та Холодницьким нормалізувалися. Однак наразі перший залишився сам на сам із Венедіктовою. Допоки Холодницький був на посаді, він підписував переважну кількість клопотань НАБУ, а тепер це робитиме генпрокурор. Тобто тепер він має йти до Венедіктової.

За словами Лещенка, ключова роль у співпраці керівників САП та НАБУ належить Богдану, який сказав, що у них є декілька варіантів:

звільнити Холодницького і провалити конкурс на керівника САП на декілька місяців, так вони б втратили час;

"закопати сокиру протистояння" і забути все, що було в минулому, працювати разом.

Другий підхід Богдана спрацював. Переважно 90% клопотань бюро Холодницький почав задовольняти.

Що буде з антикорупційною прокуратурою

Лещенко наголосив, що наразі головним є те, хто буде в конкурсній комісії. Були намагання протиснути туди політично заангажованих людей, які б допомогли обрати "кого треба". Поки що процес зупинений, адже парламент перебуває на літніх канікулах. Вже через тиждень вони знову будуть обирати конкурсну комісію для виборів керівника.

"Загалом ми отримали незаангажоване керівництво НАБУ. Вдалося перезавантажити НАЗК. Треба продовжувати конкурсні відбори, вони себе добре виправдали. Принаймні у тих частинах, які не є політичними. Там де є політичні посади – перед виборцями несе відповідальність президент", – сказав журналіст.

Що відомо про відставку голови САП