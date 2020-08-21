Після звільнення Назара Холодницького з посади голови САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Щоправда, він лише виконує обов’язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в САП. Раніше Грищук був заступником Холодницького. Останній підписав відповідний наказ у грудні 2015 року.

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Цікаво, що у жовтні 2015 року Грищук подавав заявку до конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За результатами відбору, 27 листопада комісія подала генпрокурору Віктору Шокіну дві кандидатури – власне Максима Грищука та Назара Холодницького, який здобув перемогу на конкурсі.

Але Шокін затвердив кандидатуру Холодницького.

Тимчасовому голові САП – 36 років. Він є одруженим, виховує двох дітей.

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