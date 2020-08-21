Венедіктова звільнила Холодницького: хто тепер очолює САП
Після звільнення Назара Холодницького з посади голови САП антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Щоправда, він лише виконує обов’язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в САП. Раніше Грищук був заступником Холодницького. Останній підписав відповідний наказ у грудні 2015 року.
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Цікаво, що у жовтні 2015 року Грищук подавав заявку до конкурсної комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За результатами відбору, 27 листопада комісія подала генпрокурору Віктору Шокіну дві кандидатури – власне Максима Грищука та Назара Холодницького, який здобув перемогу на конкурсі.
Але Шокін затвердив кандидатуру Холодницького.
Тимчасовому голові САП – 36 років. Він є одруженим, виховує двох дітей.
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Що цьому передувало
- 21 серпня Назар Холодницький написав заяву про відставку з посади голови САП.
- Невдовзі на підставі цього документу генпрокурор Ірина Венедіктова видала наказ щодо звільнення Холодницького.
- Вже ексочільник САП свій крок пояснює тиском з боку держави на антикорупційні органи.
- Крім того, він вважає, що Генпрокуратура/Офіс генпрокурора намаються підпорядкувати і НАБУ, і САП, аби здійснювати контроль за їхньою діяльністю.
- Також Холодницький підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції, Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.