Протистояння генпрокурорки та САП: чого насправді добивається Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова, звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у бездіяльності. Ті ж з реакцією не забарилися, і звинуватили Венедіктову у заанґажаванності.

Що ж трапилось між не так давно призначеною очільницею ГПУ та її заступником Назаром Холодницьким

До теми Протистояння Венедіктової та САП триває: відповідь на відеозвернення генпрокурорки

В чому Венедіктова звинувачує САП

Генпрокурорка Ірина Венедиткова дала оцінку своїм колегам зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та винесла вердикт – бездільяність.

Вона перераховувала низку справ, де, за її словами, немає результату:

самовільне захоплення землі у Пущі Водиці ексзаступником генпрокурора Ренатом Кузьміним,

провадження щодо розкрадання грошей на виконанні державного оборонного замовлення,

відсутність рішень щодо високопосадовців режиму Віктора Януковича.

Венедіктова в усьому звинувачує свого заступника – керівника САП Назара Холодницького.

"У резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді по 4 роки повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене. Винні до відповідальності не притягнуті, збитки не відшкодовані… Ці кричущі факти свідчать про споглядацьку позицію та цілковиту відстуність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуатури", – заявила Венедіктова.

Що відповіли у САП

У САП із відповіддю не стали чекати. У листі до Венедіктової категорично не погодились з її позицією, та зазначили, що налаштовані на співпрацю у межах закону. Генпрокурорка ж почала вимагати від САП показати вироки корупціонерам. Ті закликали її не тиснути на незалежний орган і не ганьбити правоохоронну систему. Спецпрокурори вважають, що конфлікт пов'язаний з "політичними елітами".



"На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває понад 200 кримінальних проваджень за обвинуваченням осіб, які ще 5 років тому, могли подзвонити Генеральному прокурору і вирішити усі проблеми у "режимі online". Однак, попри все, на даний час вони є підсудними та перебувають в суді на відповідній лаві. Так само, як і сотні інших чинних та колишніх посадовців, політиків, народних депутатів, яких Ви "не можете підвести", є підозрюваними, а кримінальні провадженні розслідуються попри спроби позбавити їх такого статусу", – написали в САП.

Про що свідчить сварка генпрокурорки із САП

На думку експертів, така публічна сварка та демонстрація "брудної білизни" прокуратури передовсім говорить про некомпетентність її очільниці, методи політика та тиск.

"Ти маєш купу передбачених законом існтрументів. При цьому ти публічно виходиш з відеозверненням замість того, щоб телефон підняти. Це говорить про слабкість, а не силу", – зазначив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Мотив – переконані експерти – це публічно перекласти відповідальність посадок на інших.

Не показала результатів ні на посаді ДБР, ні на посаді генпрокурора. Попередньо вона знайшла "цапа-відбувайла" – Руслана Рябошапку – зняття якого домоглася, бо дуже хотіла бути гепрокурором. І знову не продемонструвала результатів. Треба знайти винного. От вона і призначила винного – пана Холодницього, – підкреслив експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

Утім, експерти визнають – питання до Назара Холодницького є, однак зовсім не ті, що озвучила Венедіктова. Очільник САП неодноразово й сам потрапляв у скандали, наприклад – зливав інформацію фігурантам справи. І навіть отримав догану, однак підстав його звільнити так і не знайшли.

До слова, каденція Холодницького наближається до завершення, і вже за пів року має відбутися конкурс на нового очільника САП. За інформацією експертів, Назар Холодницький йти на другий термін не планує.

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