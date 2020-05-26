Венедіктова звинуватила САП у бездіяльності: там готують спростування

Ірина Венедіктова звинуватила керівництво та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у тому, що вони погано виконують свої службові обов'язки. Вона пообіцяла їм відповідну реакцію від Офісу генпрокурора. Керівник САП Назар Холодницький заявив, що з колегами готує спростування по кожній секунді відео Венедіктової.

У чому Венедіктова звинувачує САП

САП при розслідуванні кримінальних проваджень вдавалася до порушень, а її співробітники неналежно виконують свої обов’язки, заявила голова Офісу генпрокурора, пише 24 канал.

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У резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, збитки не відшкодовані,

– зазначила Венедіктова.

Генпрокурорка заявила, що 24 березня на спільній нараді з керівниками НАБУ і САП вона узгодила заходи для протидії антикорупційним правопорушенням. Однак, за її словами, "минуло 2 місяці – а віз і нині там".

Які приклади навела очільниця Офісу генпрокурора

Справа самовільного захоплення землі у Пущі Водиці ексзаступником генпрокурора Ренатом Кузьміним

Венедіктова пояснила, що рішення у цій справі досі немає. У листопаді 2019 року розслідування доручили детективам НАБУ. Попередній орган досудового розслідування допитав понад 100 людей та провів 30 судових експертиз. Однак САП не виконав жодної слідчої дії.

Очільниця Офісу генпрокурора скаржиться, що через порушення термінів провадження закрито, а держава не отримала назад свої мільйони. Крім того, громаді Києва не повернули землю, а підозрюваний уникнув відповідальності.

Резонансне провадження щодо розкрадання грошей на виконанні державного оборонного замовлення

Спершу його розслідувало ДБР. Керівникам оборонного та комерційного підприємств повідомили про підозру. Згодом справа перейшла до САП. За словами Венедіктової, вони нічого не зробили – і суд відмовив у продовженні строків досудового слідства.

Які ще справи не просунулися

Також досі не скеровано до суду обвинувальний акт щодо депутата Валерія Іщенка. Його з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці".

Генпрокурорка додала, що САП не забезпечувала прийняття рішень щодо

топ-керівників Мін'юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат;

щодо колишніх нардепів та керівників держпідприємств щодо розкрадань у транспортній галузі;

високопосадовців режиму Віктора Януковича за розкрадання в особливо великих розмірах.

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Що робитиме Офіс генпрокурора

Венедіктова наголосила, що приймаючи пропозицію очолити Офіс генпрокурора, вона заявила, що готова не лише на словах, але й на ділі боротися з корупцією.

Ці факти свідчать про цілковиту відсутність адекватних заходів з боку керівництва САП, така безпорадність не може більше залишатись без реагування генерального прокурора,

– підсумувала Венедіктова.

Та додала, що не може підвести українців, своїх колег і президента.

Звернення Ірини Венедіктової: дивіться відео

Що кажуть у САП

Керівник САП Назар Холодницький відреагував на звинувачення Венедіктової, пише "Українська правда".

САП готує офіційну позицію спростування по кожній секунді відео генпрокурорки,

– заявив Холодницький.

За його словами, Венедіктова у відео розповіла про низку проваджень. Тому відомству потрібен час, аби зібрати матеріали для спростування слів генпрокурорки.

Зверніть увагу! Проти очільниці Офісу генпрокурора 4 травня НАБУ почало кримінальне провадження. Бюро має перевірити можливе недекларування майна Іриною Венедіктовою.

Призначення Венедіктової главою Офісу генпрокурора