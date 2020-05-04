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      НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо

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      НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової
      НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової / glavcom.ua

      Проти очільниці Офісу генпрокурора почали кримінальне провадження. НАБУ перевірить можливе недекларування майна Іриною Венедіктовою.

      Проти генеральної прокурорки Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження, інформує "РБК-Україна".

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       Воно стосується можливого недекларування очільницею Офісу генпрокурора майна.

      На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 квітня детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
      – йдеться у повідомленні.

      До слова, напередодні суд зобов'язав бюро відкрити справу проти Венедіктової.

      Що цьому передувало

      • ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка, зобов’язавши НАБУ розглянути його заяву про злочин.
      • Активіст стверджує, що Венедіктова не задекларувала дорогі годинники, а також свою учать у низці підприємств.

      Зверніть увагу! Раніше судді Верховного суду звинуватили Венедіктову в тиску по справі Приватбанку. Судді розцінили заяви нової очільниці Офісу генпрокурора як спробу протиставити судову владу суспільству та державі загалом. Венедіктова тоді заявляла, що прокурори відстоюють державні гроші у цій справі.

      Дивіться відео розслідування журналістів "Схем" щодо майна Венедіктової:

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Сергій Стерненко Новини України Офіс генпрокурора е-декларування Ірина Венедіктова НАБУ Новини політики
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