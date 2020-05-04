НАБУ почало кримінальне провадження проти Венедіктової: що відомо

Проти очільниці Офісу генпрокурора почали кримінальне провадження. НАБУ перевірить можливе недекларування майна Іриною Венедіктовою.

Проти генеральної прокурорки Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження, інформує "РБК-Україна".

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Воно стосується можливого недекларування очільницею Офісу генпрокурора майна.

На підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 квітня детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

– йдеться у повідомленні.

До слова, напередодні суд зобов'язав бюро відкрити справу проти Венедіктової.

Що цьому передувало

ВАКС задовольнив скаргу активіста Сергія Стерненка, зобов’язавши НАБУ розглянути його заяву про злочин.

Активіст стверджує, що Венедіктова не задекларувала дорогі годинники, а також свою учать у низці підприємств.

Зверніть увагу! Раніше судді Верховного суду звинуватили Венедіктову в тиску по справі Приватбанку. Судді розцінили заяви нової очільниці Офісу генпрокурора як спробу протиставити судову владу суспільству та державі загалом. Венедіктова тоді заявляла, що прокурори відстоюють державні гроші у цій справі.

Дивіться відео розслідування журналістів "Схем" щодо майна Венедіктової: