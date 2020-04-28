Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Ірини Венедіктової, – Стерненко

Вищий антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти генпрокурорки Ірини Венедіктової. Справа нібито стосується незадекларованого майна очільниці Офісу генпрокурора.

Таку інформацію повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, суддя ВАКС задовольнила скаргу.

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Він нагадав, що заяву подавав щодо недекларування генеральною прокуроркою Іриною Венедиктової годинника марки Hublot за 10 тисяч євро і членства в громадській організації з ознаками прибутковості.

Сергій Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Венедиктівої незадекларованої квартири в центрі Києва вартістю не менше пів мільйона доларів, він клопотатиме, щоб ці дані також перевірили антикорупційні органи.

Що відомо про проблеми з електронною декларацією Ірини Венедіктової

Журналісти "Схем" виявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова та її чоловік, полковник поліції Денис Колесник, у своїх деклараціях за 2019 рік зазначили, що проживали поблизу Харкова. Вони не вказали нерухомість, якою користувалися в Києві, хоча обидва у 2019 році перебралися до столиці, де отримали нову роботу.

Журналісти з'ясували, що подружжя мешкає в центрі Києва в елітному старому будинку у квартирі, оформленій на інших людей.

Журналісти також зафіксували, що чоловік Венедіктової, заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Денис Колесник користується автомобілем Honda CR-V, який оформлений на його 69-річного батька. Автівки також немає в його декларації.

Окрім цього, \у самої Венедіктової помітили незадекларований годинник вартістю понад 10 тисяч євро.

Дивіться відео розслідування журналістів "Схем" щодо майна Венедіктової: