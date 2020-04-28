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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Ірини Венедіктової, – Стерненко

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      Ірина Венедіктова
      Ірина Венедіктова / УП

      Вищий антикорупційний суд України зобов'язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти генпрокурорки Ірини Венедіктової. Справа нібито стосується незадекларованого майна очільниці Офісу генпрокурора.

      Таку інформацію повідомив активіст Сергій Стерненко на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, суддя ВАКС задовольнила скаргу.

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      Він нагадав, що заяву подавав щодо недекларування генеральною прокуроркою Іриною Венедиктової годинника марки Hublot за 10 тисяч євро і членства в громадській організації з ознаками прибутковості.

      Сергій Стерненко також зазначив, що після оприлюднення інформації про наявність у Венедиктівої незадекларованої квартири в центрі Києва вартістю не менше пів мільйона доларів, він клопотатиме, щоб ці дані також перевірили антикорупційні органи.

      Що відомо про проблеми з електронною декларацією Ірини Венедіктової

      • Журналісти "Схем" виявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова та її чоловік, полковник поліції Денис Колесник, у своїх деклараціях за 2019 рік зазначили, що проживали поблизу Харкова. Вони не вказали нерухомість, якою користувалися в Києві, хоча обидва у 2019 році перебралися до столиці, де отримали нову роботу.
      • Журналісти з'ясували, що подружжя мешкає в центрі Києва в елітному старому будинку у квартирі, оформленій на інших людей.
      • Журналісти також зафіксували, що чоловік Венедіктової, заступник начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Денис Колесник користується автомобілем Honda CR-V, який оформлений на його 69-річного батька. Автівки також немає в його декларації.
      • Окрім цього, \у самої Венедіктової помітили незадекларований годинник вартістю понад 10 тисяч євро.

      Дивіться відео розслідування журналістів "Схем" щодо майна Венедіктової:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова НАБУ е-декларування Сергій Стерненко
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