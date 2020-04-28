21:06
28 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 MH17

      Суд обязал НАБУ открыть дело против Ирины Венедиктовой, – Стерненко

      - Читати новину українською
      Ирина Венедиктова
      Ирина Венедиктова / УП

      Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть уголовное дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Дело якобы касается незадекларированного имущества главы офиса генпрокурора.

      Такую информацию сообщил активист Сергей Стерненко на своей фейсбуке-странице. По его словам, судья ВАКС удовлетворила жалобу активиста.

      Интересно Незадекларированная недвижимость и бизнес-связи семьи: что известно о генпрокуроре Венедиктовой

      Он напомнил, что заявление подавал за недекларирование генеральным прокурором Ириной Венедиктовой часов марки Hublot за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.

      Сергей Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов, он будет ходатайствовать, чтобы эти данные также проверили антикоррупционные органы.

      Что известно о проблемах с электронной декларацией Ирины Венедиктовой

      • Журналисты "Схем" обнаружили, что генпрокурор Ирина Венедиктова и ее муж, полковник полиции Денис Колесник, в своих декларациях за 2019 год отметили, что проживали вблизи Харькова. Они не указали недвижимость, которой пользовались в Киеве, хотя оба в 2019 году перебрались в столицу, где получили новую работу.
      • Журналисты выяснили, что супруги живут в центре Киева в элитном старом доме в квартире, оформленной на других людей.
      • Журналисты также зафиксировали, что муж Венедиктовой, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник пользуется автомобилем Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца. Машины тоже нет в его декларации.
      • Кроме этого, у самой Венедиктовой заметили незадекларированные часы стоимостью больше 10 тысяч евро.

      Смотрите видео расследования журналистов "Схем" относительно имущества Венедиктовой:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Ирина Венедиктова НАБУ е-декларирование Сергей Стерненко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      сегодня , 12:47 Тест на коронавирус онлайн – оцените свои риски
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук