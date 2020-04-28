Суд обязал НАБУ открыть дело против Ирины Венедиктовой, – Стерненко
Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ открыть уголовное дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Дело якобы касается незадекларированного имущества главы офиса генпрокурора.
Такую информацию сообщил активист Сергей Стерненко на своей фейсбуке-странице. По его словам, судья ВАКС удовлетворила жалобу активиста.
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Он напомнил, что заявление подавал за недекларирование генеральным прокурором Ириной Венедиктовой часов марки Hublot за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.
Сергей Стерненко также отметил, что после обнародования информации о наличии у Венедиктовой незадекларированной квартиры в центре Киева стоимостью не менее полумиллиона долларов, он будет ходатайствовать, чтобы эти данные также проверили антикоррупционные органы.
Что известно о проблемах с электронной декларацией Ирины Венедиктовой
- Журналисты "Схем" обнаружили, что генпрокурор Ирина Венедиктова и ее муж, полковник полиции Денис Колесник, в своих декларациях за 2019 год отметили, что проживали вблизи Харькова. Они не указали недвижимость, которой пользовались в Киеве, хотя оба в 2019 году перебрались в столицу, где получили новую работу.
- Журналисты выяснили, что супруги живут в центре Киева в элитном старом доме в квартире, оформленной на других людей.
- Журналисты также зафиксировали, что муж Венедиктовой, заместитель начальника Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник пользуется автомобилем Honda CR-V, который оформлен на его 69-летнего отца. Машины тоже нет в его декларации.
- Кроме этого, у самой Венедиктовой заметили незадекларированные часы стоимостью больше 10 тысяч евро.
Смотрите видео расследования журналистов "Схем" относительно имущества Венедиктовой: