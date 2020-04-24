Родной брат Ирины Венедиктовой долгое время работал в группе компаний "Инвестор", которую учредила, в частности, семья главы МВД Арсена Авакова. Как только она избралась в Раду и возглавила комитет по вопросам правовой политики, муж Венедиктовой пошел на повышение в органах Нацполиции. Кроме того, супруги в декларации не указали, каким имуществом пользовались в прошлом году в Киеве.

Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы", передает 24 канал. По словам журналистов, все их вопросы Венедиктова игнорирует. Хотя уже не один запрос был отправлен.

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Что связывает семью Венедиктовой с бизнесом семьи Авакова

Ирина Венедиктова родом из семьи юристов. Продолжил семейное дело и ее родной брат. Он имел лицензию адвоката и сейчас преподает в Киеве – на юридическом факультете Национального университета имени Тараса Шевченко.

Согласно его биографии, ранее Сергей Венедиктов "более 8 лет работал по совместительству руководителем юридического отдела на предприятии". Но на каком именно – не указал.



В биографии Сергей Венедиктов отмечает, что получил навыки, "работая по совместительству в течение более 8 лет руководителем юридического отдела на предприятии"

Журналистам "Схем" удалось выяснить, что брат Венедиктовой работал в фирме, которую основали нынешний глава МВД Арсен Аваков (тоже родом из Харькова) и его близкий соратник и бизнес-партнер – бывший депутат Игорь Котвицкий.

Кроме того, с 2008 года по как минимум 2016 год Сергей Венедиктов работал в таких компаниях:

"Газоконденсатное месторождение "Денисовская",

"Сахалинское",

"Марьинское",

"Гравелит-21".

Эти фирмы специализируются на добыче газа из государственных недр. Две из них уже ликвидированы. Анализ реестра юридических лиц показывает, что они также входят в так называемую группу "Инвестор" семьи Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого. Согласно данным расследователей, "Сахалинское" основал лично Котвицкий, а "Денисовская" – общество "Инвестор-Нефтегаз", владельцем которой была фирма "Инвестор".

О том, что брат Венедиктовой в течение нескольких лет работал не рядовым юристом в структурах Авакова и Котвицкого, а был доверенным лицом, свидетельствует и еще один установленный факт.

Так, в 2015 году Котвицкий лично выписывал доверенность на имя Сергея Венедиктова "на ведение дел участника публичного акционерного общества". Срок действия этой доверенности – с 30 марта по 30 июня 2015 года. Именно в это время состоялось собрание акционеров ПАО "Инвестор", где Котвицкий владел долей.



В 2015 году Котвицкий лично выписывал доверенность на имя Сергея Венедиктова

Обратите внимание! "Инвестор" – харьковская компания, у истоков которой Игорь Котвицкий стоял вместе с Арсеном Аваковым. Доля в фирме раньше была записана на жену Авакова – Инну, а по состоянию на конец 2019 года конечным бенефициарным владельцем почти 44% акций ПАО "Инвестор" значится сын министра Александр.



Отношение Венедиктовой к компании Авакова и Котвицкого – "Инвестор"

Интересно, что в Департаменте коммуникаций МВД на запрос журналистов по вышеупомянутой информации ответили лаконично: "Арсен Аваков, согласно его личной информации, не знаком с перечисленными в запросе лицами".

"Схемы" также отправили просьбу о комментарии Котвицкому и Венедиктову, но они общаться с журналистами не захотели.

Кроме того, был направлен запрос на имя Ирины Венедиктовой – с просьбой прокомментировать бизнес-связи своего брата с семьей главы МВД. Но генпрокурор оставила его без ответа.

Обратите внимание Ермак советовал мне людей на должности замов, – Венедиктова

Повышение по службе мужа Венедиктовой

Еще один член семьи Ирины Венедиктовой – ее муж, Денис Колесник. Он работает в структуре Национальной полиции Украины. А раньше работал в должности начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области.



Денис Колесник

Примечательно, что после того, как его жена попала во власть, Колесника перевели в Киев и он пошел на повышение. В частности, в ноябре 2019 года, когда Венедиктова уже работала в Киеве во главе парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ее муж получил должность в руководстве киберполиции всей Украины – стал заместителем начальника этого департамента Нацполиции. В конце того же месяца подполковник Колесник получил звание полковника, говорится в ответе на запрос, который получили "Схемы".

Ответ на запрос "Схем" о должностях мужа Венедиктовой – Дениса Колесника

По вышеупомянутой информации журналисты попытались взять комментарий как самого Колесника, так и у министра Арсена Авакова. В приемной Колесника на запрос не ответили, зато в МВД дали такой ответ:

Вопрос назначения на должности в киберполиции в компетенции руководителя подразделения и не подлежат согласованию с министром внутренних дел.

Также на вопрос о карьерном взлете мужа Ирины Венедиктовой не ответили и в Офисе генпрокурора.

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Киевская недвижимость Ирины Венедиктовой

В декларации за 2019 год Ирина Венедиктова утверждает, что жила на Харьковщине. Хотя сложно представить, как, работая в Киеве, она могла проживать за полтысячи километров от столицы.



Выдержка из декларации Ирины Венедиктовой

Как так может быть, что люди, которые работают в Киеве, пишут, что они проживают в Харькове? Это нонсенс. Если человек жил в Киеве и не отразил недвижимость, которой он пользуется, то должен начинать проверку НАПК и устанавливать, почему в декларации отсутствует недвижимость,

– удивляется исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Интересно, что муж Венедиктовой Денис Колесник, который также является госслужащим, получив работу в столице еще осенью, указывает в декларации, что в 2019-м жил в Харькове.



Выдержка из декларации Дениса Колесника

"Это означает, что очень большая вероятность того, что как Ирина Венедиктова, так и ее муж банально не задекларировали объект недвижимого имущества, которым они пользовались, независимо, на каком это соглашении было – то ли это право аренды, то ли это право пользования или иное безвозмездное право", – подчеркнул Сергей Миткалик.

Где именно в Киеве Ирина Венедиктова с мужем жили в 2019 году, журналистам установить не удалось. Но удалось зафиксировать, где именно в столице проживает новоназначенный генпрокурор по состоянию на апрель 2020-го.

Так, расследователи каждое утро в течение почти недели замечали Венедиктову в самом центре столицы – на улице Круглоуниверситетской. Так, примерно в 10 утра 7 апреля "Схемы" сняли, как кортеж из двух Toyota Camry подъезжает к дому – одна из них заезжает во двор. А через 15 минут генпрокурор Венедиктова в сопровождении охранника вышла из подъезда и села в авто. Похожие картины журналисты увидели и в последующие дни.



Каждое утро в течение почти недели журналисты замечали Ирину Венедиктову в самом центре столицы – на улице Круглоуниверситетской Каждое утро в течение почти недели журналисты замечали Ирину Венедиктову в самом центре столицы – на улице Круглоуниверситетской

Также "Схемам" удалось зафиксировать, как от этого дома уезжал и муж Венедиктовой на автомобиле Honda CR-V. Но эта машина оформлена не на него самого, а на его 69-летнего отца. Ее также нет в декларации госслужащего. На вопрос журналистов по этому вопросу Колесник не захотел отвечать, сославшись на то, что спешит на работу.

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Машина Колесника у дома, где замечали Венедиктову

Журналистам удалось выяснить, что генпрокур с мужем живет в доме, построенном в стиле сталинского неоклассицизма. Насчитывается здесь три десятка просторных квартир. Некоторые из них выставили на продажу, их стоимость – 500 и 750 тысяч долларов. А арендовать квартиру в этом доме можно по цене от 2,5 тысяч долларов в месяц.



Стоимость квартир в доме, в котором, предположительно, в Киеве живет генпрокурор Ирина Венедиктова

Что касается квартиры, в которой проживает чета Венедиктова – Колесник, то она оформлена на других людей, непубличных. Но примечательно, что семья эта – также родом из Харькова.

Во время непосредственной беседы с журналистами Венедиктова всячески избегала прямых ответов, отмечая, что следует обратиться к ее департаменту обеспечения.

А в Офисе генпрокурора ответили так:

Ваши запросы по поводу предоставления комментариев рассмотрены. Информируем Вас, что в связи с загруженностью рабочего графика Генерального прокурора Венедиктовой пока провести интервью не представляется возможным. Как только возникнет такая возможность, Вам будет сообщено о ней дополнительно.

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