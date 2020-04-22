Зеленский не исключает увольнения генпрокурора Венедиктовой

Ирина Венедиктова стала генеральным прокурором 17 марта. Однако президент Владимир Зеленский не исключает ее увольнение.

Президент Украины заявил в фильме "Год президента Зеленского", который будет транслировать Офис Президента и 24 канал, что Венедиктову могут уволить, если результатов не будет.

Рябошапка говорит так Венедиктова – это был худший выбор Зеленского

Зеленский напомнил, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка показал низкий результат и это "надо признать".

Уволен этот генпрокурор, взяли другую. Будем видеть, ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генпрокурор,

– сказал Владимир Зеленский.

В общем политик заверил, что будет менять чиновников до тех пор, пока "правительство не станет идеальным". Он в очередной раз подчеркнул, что во власти нет неприкасаемых.

Что известно об отставке Руслана Рябошапки?5 марта Верховная Рада на внеочередном заседании уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.



Сам Рябошапка считает, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Впоследствии 17 марта должность генпрокурора заняла Ирина Венедиктова. Она заявила, что оснований для окончания реформы органов прокуратуры нет. Поэтому реформирование, начатое ее предшественником Русланом Рябошапкой, будет продолжаться.

Все, что известно об Ирине Венедиктовой – читайте в материале 24 канала.

Фильм о годе президента Зеленского: смотрите видео