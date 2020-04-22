Зеленський не виключає звільнення генпрокурора Венедіктової

Ірина Венедіктова стала генеральним прокурором 17 березня. Однак президент Володимир Зеленський не виключає її звільнення.

Президент України заявив у фільмі "Рік президента Зеленського", який транслюватиме Офіс Президента і 24 канал, що Венекідтову можуть звільнити, якщо результатів не буде.

Рябошапка каже так Венедіктова – це був найгірший вибір Зеленського

Зеленський нагадав, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка показав низький результат і це "треба визнати".

Звільнений цей генпрокурор, взяли іншу. Будемо бачити, чекати результат. Якщо вона не покаже результат, буде третій генпрокурор,

– сказав Володимир Зеленський.

Загалом політик запевнив, що буде змінювати чиновників до того часу, поки "уряд не стане ідеальним". Він вкотре підкреслив, що у владі немає недоторканних.

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки?5 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



Сам Рябошапка вважає, що парламент був зацікавлений у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Згодом 17 березня посаду генпрокурора обійняла Ірина Венедіктова. Вона заявила, що підстав для закінчення реформи органів прокуратури немає. Тому реформування, розпочате її попередником Русланом Рябошапкою, триватиме.

Все, що відомо про Ірину Венедіктову – читайте у матеріалі 24 каналу.

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