Рябошапка: Венедіктова – це був найгірший вибір Зеленського

Нова генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже встигла втрапити у декілька скандалів: щодо нападів на активіста Сергія Стерненка, щодо розслідування справ Майдану та щодо відставки заступника Віктора Трепака. Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що із усіх кандидатів Венедіктова – найгірше рішення Володимира Зеленського.

Генпрокурорка допомагає відбуватися руху справ назад, тому що має такий світогляд. Про це Рябошапка розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

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Рябошапка переконаний, що цей світогляд Венедіктова буде намагатися втілювати руками прокурорів, які власне працюють в Офісі генпрокурора.

Я не хотів би оцінювати її професійність зараз публічно. Але, на мою думку, це був найгірший вибір з боку Зеленського із тих кандидатів, які були на цю посаду,

– підкреслив Рябошапка.

Він додав, що на посаду ще обговорювалась кандидатура Сергія Іонушаса як заступника керівника правоохоронного комітету в парламенті.

"Мені здається, що цей вибір був би значно кращим, в плані людських якостей", – наголосив ексгенпрокурор.



Ірина Венедіктова / Фото dbr.gov.ua

На думку Рябошапки, на такий вибір Зеленського вплинув новий очільник ОП Андрій Єрмак.

Мені важко сказати, чим керувався президент при цьому виборі, можливо новий керівник Офісу президента вплинув. І мотиви мені, чесно кажучи, не зрозумілі, президент мені їх не пояснює. Ми не мали можливості з президентом на цю тему поговорити,

– сказав Рябошапка.

У які скандали втрапила Венедіктова Венедіктова заявила, що справи вирішуватиме законно і швидко. А спільні принципи ефективної роботи вже визначили – у парі з МВС. Органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій зокрема і щодо вбивства Івана Кузнецова, який разом із напарником скоїв напад на активіста Сергія Стерненка. Таке формулювання неабияк обурило останнього. Тепер Стерненку, як він наголошує, за самооборону хочуть вручити підозру. За вбивство – як кваліфікували справу на сайтах відомств.



Також Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справ, розслідуванням яких займається СБУ. Серед них і вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За словами батька загиблої, за останні місяці у цій справі були суттєві зрушення.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Русланом Рябошапкою у програмі "Перехресний допит"