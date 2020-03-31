Принципи роботи Венедіктової: скандали довкола рішень нової генпрокурорки

Не встигла Ірина Венедіктова очолити Офіс генерального прокурора, як вже кілька разів втрапила у скандали. Її неоднозначні кроки обговорювали ще за часів виконання обов'язків директорки ДБР. Схоже, вона цю політику продовжує.

Справа активіста Стерненка

Новоспечена очільниця Офісу генпрокурора одразу сказала, що справи вирішуватиме законно і швидко. А спільні принципи ефективної робити вже визначили – у парі з МВС.

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Передусім органи узгодили проведення необхідних слідчих і процесуальних дій у низці резонансних кримінальних проваджень. Зокрема – щодо вбивства Івана Кузнецова. Таке формулювання неабияк обурило Сергія Стерненка.

Що відомо про справу Стерненка?У 2018 році за свою громадянську позицію Сергій Стерненко ледь не поплатився життям – за рік на нього скоїли 3 напади. Одеського активіста били, рубали, в нього стріляли. У травні 2018 року Іван Кузнєцов разом з напарником скоїли на нього напад. Унаслідок сутички Кузнєцов помер від удару ножем у живіт. Справу почала розслідувати одеська поліція, але звідти її забрали у головне управління в Києві. Згодом тодішній генпрокурор Луценко повідомив, що у слідства є інформація про імовірну причетність самих працівників поліції до організації нападів на активіста. Якщо правоохоронці справді якимось чином були залучені до замаху на Стерненка, то той може отримати більше проблем, аніж допомоги від поліції. Відтоді справу "футболять" із відомства.

Тепер Стерненку, як він наголошує, за самооборону хочуть вручити підозру. За вбивство – як кваліфікували справу на сайтах відомств.

Я не проти того, щоб справа була у суді, я лише за. Але я проти того, щоб чинився політичний тиск. Бо такі заяви – це не розслідування, це призначення мене винним. Без слідства і суду, а тому що Венедіктовій і Авакову так захотілось,

– наголосив Стерненко.

Відсторонення Трепака

А ще Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справ, розслідуванням яких займається СБУ. Серед них і вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За словами батька загиблої, за останні місяці у цій справі були суттєві зрушення.

Довідка. 27 березня Трепак написав заяву про відставку, через три дні Венедіктова підписала документ. Сам Трепак зазначив, що його є добровільним і за власним бажанням. Він підкреслив, що воно не має стосунку до кроків Венедіктової щодо усунення.

Євгенія Закревська, адвокат Віктора Гандзюка, переконана: якщо зараз буде новий заступник, все починатиметься спочатку, будуть відпрацьовуватися версії, які вже відпрацьовували.

"В мене тепер взагалі немає ніякого розуміння і впевненості, що по Лєвіну і Мангеру будуть відправлені справи до суду. Вже не говорячи, що зараз мала активізуватися робота по інших замовниках", – зазначила вона.

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Новий заступник Венедіктової

Обурені нині і родини Героїв Небесної Сотні. Замість Віктора Трепака справи Майдану передали Андрію Любовичу – новоспеченому заступнику генпрокурора, а в минулому прокурору часів Майдану.

Родини загиблих написали звернення до президента. Мовляв, це вже вдруге Ірина Венедіктова вдається до таких скандальних призначень. Раніше у ДБР її заступником став колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков.

Коли на посади ставлять людей, у яких явний конфлікт інтересів, ні до чого доброго в справах Майдану та інших гучних справах це не приведе,

– підкреслив Володимир Бондарчук, син Героя Небесної Сотні.

Реформа прокуратури

А ще експерти занепокоєні долею реформи прокуратури, розпочатої восени 2019 року. У зв'язку з карантином переатестацію прокурорів призупинили. І є питання, чи продовжить її новоспечена генпрокурор.

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Головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов підкреслив: дуже сподівається, що у Венедіктової вистачить мужності та розуму, щоб не виконувати політичні забаганки своїх союзників та політичних патронів з Банкової. Зокрема – Андрія Єрмака.

Ні для кого не секрет, що саме Єрмак відстоював інтереси Венедіктової, щоб саме її призначили на посаду генерального прокурора, – пояснив Лємєнов.

Водночас сама Ірина Венедіктова прокоментувала усі звинувачення у фейсбуці. Вона запевнила, що це просто вороги "зраду розганяють".

30 березня Венедіктова зустрілась з представниками Тимчасової слідчої комісії. Вони контролюють розслідування нападів на активістів. Там представила свого заступника Олексія Симоненка, що увійшов до групи прокурорів, які наглядають за розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк.