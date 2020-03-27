Венедіктова усунула Трепака від резонансних справ: він подав у відставку

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Зокрема, мовиться й про справу Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм, а також джерела "Української правди".

Радимо ознайомитись Віктор Трепак: що про нього відомо

За попередньою інформацією, Трепака позбавили керівництва департаментом, який наглядав за справами СБУ.

Після цього заступник генпрокурора написав заяву на звільнення. Водночас Венедиктова ще не підписала заяву.

Що відомо про Віктора Трепака і чим він займався

З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Віктора Трепака відомим зробили дві події:

гучне звільнення – з публічним обвинуваченням тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна у блокуванні боротьби з корупцією;

після звільнення з СБУ Трепак передав детективам НАБУ документи щодо так званої "чорної бухгалтерії" колись провладної Партії регіонів.

У переданих документах описувались виплати на загальну суму близько 2 мільярди доларів. У документах зустрічаються прізвища, які повністю збігаються з прізвищами колишнього міністра й народного депутата Сівковича, ексміністра юстиції Лукаш, ексміністра закордонних справ Кожари, голови ЦВК Охендовського, колишніх і нинішніх народних депутатів України.

Трепак також брав участь у затриманні "судді-колядника", ексглави Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича у 2008 році.

Однією із найгучніших справ, якими займався Трепак, безумовно, було вбивство Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора брав активну участь у спецоперації щодо виявлення і затримання підозрюваного у нападі на херсонську активістку – Олексія Левіна.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, проте 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.