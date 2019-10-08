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      Віктора Трепака призначили заступником генпрокурора: що про нього відомо

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      Віктор Трепак
      Віктор Трепак / zn.ua

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака своїм заступником. Раніше він працював у Службі безпеки України.

      Генпрокурор підписав наказ про призначення Трепака 8 жовтня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

      До теми: "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів – корупційна справа №1 в Україні, – Трепак

      Що відомо про Віктора Трепака? 

      З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

      Віктора Трепака відомим зробили дві події: 

      – гучне звільнення – з публічним обвинуваченням тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна у блокуванні боротьби з корупцією;

      – після звільнення з СБУ Трепак передав детективам НАБУ документи щодо так званої "чорної бухгалтерії" колись провладної Партії регіонів.

      Це цікаво: Трепак розповів, коли він отримав "чорну бухгалтерію" Партії регіонів

      У переданих документах описувались виплати на загальну суму близько 2 мільярди доларів. У документах зустрічаються прізвища, які повністю збігаються з прізвищами колишнього міністра й народного депутата Сівковича, ексміністра юстиції Лукаш, ексміністра закордонних справ Кожари, голови ЦВК Охендовського, колишніх і нинішніх народних депутатів України.

      У серпні 2016 року в українських та міжнародних ЗМІ активно обговорюватися тема причетності Пола Манафорта, на той час провідного консультанта штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа, до "чорної каси" Партії регіонів. Згідно з інформацією поширеною НАБУ та українськими журналістами, Манафорт міг отримати в період з 2007 по 2012 роки близько 13 мільйонів доларів за свою роботу на Партію Регіонів.

      У травні 2019 року особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані відмовився їхати до України для зустрічі з президентом Зеленським та назвав підробкою матеріали "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

      Цікаво, що у січні 2019 року кандидат у президенти Анатолій Гриценко заявляв, що за його президентства Віктор Трепак очолюватиме Службу безпеки.

      Відзначимо, що Трепак також брав участь у затриманні "судді-колядника", ексглави Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича у 2008 році.

      Що відомо про майно Трепака?

      Згідно з декларацією, Трепак володіє квартирою у Києві. Також на нього зареєстрований об'єкт незавершеного будівництва (літня тераса) на Львівщині та карабін Blaser R8. Автомобілів у Трепака немає, але він користується Toyota Land Cruiser 120 PR 2009 року випуску, власником якої зазначений Михайло Бугай.

      У той же час, дружина Трепака має чимало нерухомості. Зокрема, квартиру на 65,5 квадратних метрів у Львові, будинок на 245,9 квадратних метрів у Сокільниках Львівської області і 4 земельні ділянки на Львівщині (площею 1165 квадратних метрів, 850 квадратних метрів, 1000 квадратних метрів і 892 квадратних метрів). 

      Трепак за минулий рік заробив понад 3 мільйони гривень (з них 2,98 мільйона – дохід від підприємницької діяльності, близько 37 тисяч гривень – зарплата в академії СБУ та ЛНУ імені Івана Франка та 147 тисяч гривень відсотків).

      Дружина заробила близько 1 мільйона гривень (940 тисяч від зайняття підприємницькою діяльністю і 18 тисяч гривень зарплати в ЛНУ ім. Івана Франка). Трепак тримає в банку понад 1,5 мільйона гривень, 18 тисяч євро і 25 тисяч доларів і готівкою 58 тисяч доларів, 47 тисяч євро і 300 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів
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