Виктора Трепака назначили заместителем генпрокурора: что о нем известно

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем. Ранее он работал в Службе безопасности Украины.

Генпрокурор подписал приказ о назначении Трепака 8 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Что известно о Викторе Трепаке?

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя главы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Виктора Трепака известным сделали два события:

– громкое увольнение – с публичным обвинением тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина в блокировании борьбы с коррупцией;

– после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" некогда провластной "Партии регионов".

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В переданных документах описывались выплаты на общую сумму около 2 миллиардов долларов. В документах встречаются фамилии, которые полностью совпадают с фамилиями бывшего министра и народного депутата Сивковича, экс-министра юстиции Лукаш, экс-министра иностранных дел Кожары, главы ЦИК Охендовского, бывших и нынешних народных депутатов Украины.

В августе 2016 года в украинских и международных СМИ активно обсуждалась тема причастности Пола Манафорта, на то время ведущего консультанта штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа, к "черной кассе" Партии регионов. Согласно информации, распространенной НАБУ и украинскими журналистами, Манафорт мог получить в период с 2007 по 2012 годы около 13 миллионов долларов за свою работу на Партию Регионов.

В мае 2019 года личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отказался ехать в Украину для встречи с президентом Зеленским и назвал подделкой материалы "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Интересно, что в январе 2019 года кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявлял, что во время его президентства Виктор Трепак будет возглавлять Службу безопасности.

Отметим, что Трепак также участвовал в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году.

Что известно об имуществе Трепака?

Согласно декларации, Трепак владеет квартирой в Киеве. Также на него зарегистрирован объект незавершенного строительства (летняя терраса) на Львовщине и карабин Blaser R8. Автомобилей у Трепака нет, но он пользуется Toyota Land Cruiser 120 PR 2009 года выпуска, собственником которой указан Михаил Бугай.

В то же время, жена Трепака имеет немало недвижимости. В частности, квартиру на 65,5 квадратных метров во Львове, дом на 245,9 квадратных метров в Сокольниках Львовской области и 4 земельных участка на Львовщине (площадью 1165 квадратных метров, 850 квадратных метров, 1000 квадратных метров и 892 квадратных метра).

Трепак за прошлый год заработал больше 3 миллионов гривен (из них 2,98 миллиона – доход от предпринимательской деятельности, около 37 тысяч гривен – зарплата в академии СБУ и ЛНУ им. Ивана Франко и 147 тысяч гривен процентов).

Жена заработала около 1 миллиона гривен (940 тысяч от занятия предпринимательской деятельностью и 18 тысяч гривен зарплаты в ЛНУ им. Ивана Франко). Трепак держит в банке более 1,5 миллиона гривен, 18 тысяч евро и 25 тысяч долларов, а также владеет 58 тысячами долларов наличными, 47 тысячами евро и 300 тысячами гривен.