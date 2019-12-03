Вместо Трубы возглавить ГБР может Трепак, – СМИ

Новым руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

Несколько недель назад на должность директора ГБР была согласована кандидатура одного из нынешних заместителей Руслана Рябошапки Виктора Трепака. Об этом говорится в статье "Украинской правды".

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Утром народные депутаты проголосовали за законопроект №2116 о внесении поправок в закон о Государственном бюро расследований во втором чтении и в целом. Они позволят продолжить расследование дел Майдана. Кроме того, закон предусматривает перезапуск Государственного бюро расследований и увольнение всего руководства органа.

Заметим, что в течение 15 дней президент должен или ветировать, или подписать новый закон о ГБР.

Через 5 суток после увольнения Романа Трубы для ГБР должны найти временного руководителя, а за 4 месяца – полноценную замену.

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Что известно о Викторе Трепаке

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Трепака своим заместителем 8 октября 2019 года.

С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Виктор Трепак стал известным широкой публике благодаря двум событиям:

громкому увольнению – с публичным обвинением тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина в блокировании борьбы с коррупцией;

после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" "Партии регионов".

Полную биографию Виктора Трепака – читайте в нашем материале.