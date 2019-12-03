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      Труба отреагировал на обыски у своего соратника Щербины

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      Труба отреагировал на обыски у Щербины / file.liga.net

      Об обысках у своего соратника Игоря Щербины глава Государственного бюро расследований узнал из новостей. Труба считает, что "скоро можно будет писать книгу фейков о создании ГБР".

      На руководство ГБР и на следователей невозможно влиять ни деньгами, ни любыми другими ресурсами. Об этом Труба написал в своем телеграмм-канале.

      "Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении", – подчеркнул он.

      Директор ГБР заявил, что не знает, кто пытался заработать на Госбюро.

      Я не знаю, действительно ли существует уголовное производство и пытался ли кто-то заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги – ко мне никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием,
      – написал Труба.

      Труба отметил, что этот вопрос не его репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований

      Глава ГБР уверен, что его активно пытаются снять с должности – и поэтому "некоторые не могут остановиться в своей фантазии".

      "Какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости из борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков о создании ГБР", – объяснил он.

      При этом Труба подчеркнул, что "это означает лишь одно – ГБР неудобно для чиновников"

      Мы им мешаем, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся,
      – добавил директор ГБР.

      Что известно об обысках в Щербины?

      Правоохранители пришли с обысками к близкому соратнику и куму главы Государственного бюро расследований Романа Трубы – экс-начальнику главного следственного управления ГПУ Игоря Щербины.

      Он и еще один человек по фамилии Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.

      Издание "Новое время" опубликовало фото визитки Щербины. Там указано, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.


      Визитка Щербины/ Джерело: nv.ua

      Что известно об Игоре Щербине?

      Бывший начальник главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины стал по-настоящему известным во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем.

      Был уволен с должности еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы из-за того, что он фигурировал в отчете Международной консультативной группы при Совете Европы относительно событий на Майдане в феврале 2014 года, представленном 31 марта в Киеве.

      Некоторые СМИ утверждают, что Щербина так же является кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно через бывшего депутата от БПП и был "протянут" Роман Труба на должность главы ГБР.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Роман Труба Новости политики Государственное бюро расследований
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