Труба відреагував на обшуки у свого соратника Щербини

Про обшуки у свого соратника Ігоря Щербини очільник Державного бюро розслідувань дізнався з новин. Труба вважає, що "скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР".

На керівництво ДБР і на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Про це Труба написав у своєму телеграм-каналі.

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"Якби мені стало це відомо, то я б першим написав заяву про злочин", – наголосив він.

Директор ДБР заявив, що не знає, хто намагався заробити на Держбюро.

Я не знаю, чи справді є кримінальне провадження і чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з'ясовують колеги – до мене ніхто не звертався, але я повністю відкритий для роботи зі слідством,

– написав Труба.

Труба зазначив, що це питання не його репутації, а репутації всього Державного бюро розслідувань

Очільник ДБР впевнений, що його активно намагаються зняти з посади – і тому "деякі не можуть зупинитися у своїй фантазії".

"Якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроекту і навіть новини борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків по створенню ДБР", – пояснив він.

При цьому Труба наголосив, що "це означає лише одне – ДБР незручне для чиновників"

Ми їм заважаємо, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться,

– додав директор ДБР.

Що відомо про обшуки у Щербини?

Правоохоронці прийшли з обшуками до близького соратника та кума голови Державного бюро розслідувань Романа Труби – ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини.

Він і ще один чоловік на прізвище Шевченко намагалися продати закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тисяч доларів і отримали 50% суми.

Видання "Новое время" опублікувало фото візитки Щербини. Там зазначено, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.



Візитка Щербини/ Джерело: nv.ua

Що відомо про Ігоря Щербину?

Колишній начальник головного слідчого управління Генеральної прокуратури України став по-справжньому відомим під час "газової справи Тимошенко", у якій він виступив слідчим.

Був звільнений з посади ще за часів генпрокурора Віктора Шокіна. Буцімто через те, що він фігурував у звіті Міжнародної дорадчої групи при Раді Європи щодо подій на Майдані у лютому 2014 року, презентованому 31 березня в Києві.

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Деякі ЗМІ стверджують, що Щербина так само є кумом екснардепа Сергія Пашинського. Буцімто саме через колишнього депутата від БПП і було "протягнуто" Романа Трубу на посаду очільника ДБР.