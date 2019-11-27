Він для мене політик та юрист, – Труба про свій зв’язок із Портновим

Для ДБР Андрій Портнов є виключно заявником і свідком, а для директора бюро Романа Труби – політиком та юристом. Нещодавно Труба і Портнов зустрічалися.

Ця зустріч була першою, переконує сам Роман Труба. Про це він розповів в інтерв’ю "Лівому берегу".

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Андрій Портнов для директора ДБР – це політик, юрист… Вперше я його побачив і мав змогу поспілкуватися кілька тижнів тому, коли Портнов виявив бажання і прийшов на прийом до директора ДБР. Ця зустріч була єдиною, до цього часу ми ніколи не бачились і не спілкувалися,

– наголосив Труба.

На питання, чому ледь не за всіма заявами Портнова у ДБР відкривають провадження, директор бюро знайшов пояснення. Мовляв, імовірно, заяви відповідають формі і в них викладені фактичні обставини злочину.

"Слідчий не має інших повноважень, окрім як відкрити кримінальне провадження. Провадження – це ж не вирок, лише можливість слідчим шляхом перевірки доводів здійснити дослідження тих чи інших фактичних обставин справи", – пояснив директор ДБР.

Водночас, Труба наголосив: він не аналізував, чи справді всі заяви Портнова реєстрували. Каже, могли бути і відмови. Також він не знає точної кількості таких заяв.

Очільник ДБР спростував також інформацію про те, що всі 13 кримінальних проваджень проти Петра Порошенка зареєстровані за відповідними заявами Портнова:

Точно ні. Вони відкриті за заявами керівників громадських організацій, інших депутатів, в тому числі, можливо, і правоохоронних органів.

Хто такий Андрій Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

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