19:44
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Санкції проти Портнова: Генпрокуратура веде переговори з Канадою

      1089 Читать новость на русском
      Андрій Портнов / nv.ua

      Наразі ГПУ веде переговори з урядом Канади щодо можливого продовження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

      Про це на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.

      Актуально: Канада може зняти санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їхнього продовження, – ЗМІ

      Наразі між Генпрокуратурою та урядом Канади триває дискусія щодо цього питання.

      Коли вона закінчиться, ми про це повідомимо публічно. Поки не закінчилася вся ця ситуація, ми не можемо коментувати більше,
      – наголосив Рябошапка.

      Також генпрокурор відмовився коментувати, якими є шанси на продовження економічних обмежень відносно Портнова.

      Що відомо про санкції проти Андрія Портнова:

      • 5 березня 2014 Рада ЄС ухвалила блокування коштів загалом 17 осіб з-поміж колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Ексзаступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов також ввійшов в цей список.
      • У квітні 2016 року Євросоюз виконав рішення суду, згідно з яким введення санкцій проти Андрія Портнова було визнано протиправними.
      • Своєю чергою, Канада у грудні 2018 році відмовилася знімати з нього санкції та виплачувати компенсації.
      • Нещодавно ГПУ засекретила інформацію про санкції проти Портнова. Тоді ж стало відомо, що санкції, введені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо українська сторона не повідомить про наявність підстав для їх продовження.
      Олена Зеленська обрала корсетну сукню для візиту в Литву: перші фото
      сьогодні
      15197
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Портнов ГПУ Руслан Рябошапка Санкції Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      сьогодні , 19:40 Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      Іван Яковина 19
      Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      сьогодні , 18:31 Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      Інна Жолобович 330
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      164
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 17:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      Анна Брикова 2527
      Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      сьогодні , 17:00 Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      Леонід Швець 956
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук