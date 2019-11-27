Санкції проти Портнова: Генпрокуратура веде переговори з Канадою
Наразі ГПУ веде переговори з урядом Канади щодо можливого продовження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.
Про це на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.
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Наразі між Генпрокуратурою та урядом Канади триває дискусія щодо цього питання.
Коли вона закінчиться, ми про це повідомимо публічно. Поки не закінчилася вся ця ситуація, ми не можемо коментувати більше,
– наголосив Рябошапка.
Також генпрокурор відмовився коментувати, якими є шанси на продовження економічних обмежень відносно Портнова.
Що відомо про санкції проти Андрія Портнова:
- 5 березня 2014 Рада ЄС ухвалила блокування коштів загалом 17 осіб з-поміж колишніх урядовців та наближених до експрезидента Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Ексзаступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов також ввійшов в цей список.
- У квітні 2016 року Євросоюз виконав рішення суду, згідно з яким введення санкцій проти Андрія Портнова було визнано протиправними.
- Своєю чергою, Канада у грудні 2018 році відмовилася знімати з нього санкції та виплачувати компенсації.
- Нещодавно ГПУ засекретила інформацію про санкції проти Портнова. Тоді ж стало відомо, що санкції, введені урядом Канади після Революції гідності, можуть бути зняті найближчим часом, якщо українська сторона не повідомить про наявність підстав для їх продовження.