Санкції проти Портнова: Генпрокуратура веде переговори з Канадою

Наразі ГПУ веде переговори з урядом Канади щодо можливого продовження санкцій проти колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича.

Про це на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка, передає РБК-Україна.

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Наразі між Генпрокуратурою та урядом Канади триває дискусія щодо цього питання.

Коли вона закінчиться, ми про це повідомимо публічно. Поки не закінчилася вся ця ситуація, ми не можемо коментувати більше,

– наголосив Рябошапка.

Також генпрокурор відмовився коментувати, якими є шанси на продовження економічних обмежень відносно Портнова.

Що відомо про санкції проти Андрія Портнова: