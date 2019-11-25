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      Канада може зняти санкції з Портнова, якщо ГПУ не надасть підстав для їхнього продовження, – ЗМІ

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      Андрій Портнов / 24tv.ua

      Запроваджені Канадою після Революції Гідності санкції проти ексзаступника голови Адміністрації Януковича Андрія Портнова можуть бути зняті найближчим часом. Все через те, що Генпрокуратура України не надала підстав для їхнього продовження.

      Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на два поінформовані джерела в уряді Канади.

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      За даними журналістів, наразі в Оттаві тривають дискусії про це і рішення щодо зняття санкцій з Портнова може опинитися на порядку денному нового уряду в найближчі тижні. Підставою для можливого перегляду санкцій щодо Андрія Портнова став лист тодішнього заступника генпрокурора Сергія Кізя, відправлений ним в Канаду наприкінці липня 2019 року.

      На запит адвокатів Андрія Портнова Сергій Кізь відправив листа, де стверджувалося, що "щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що Портнов не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного".

      Ексзаступник генпрокурора також поінформував Посольство України в Канаді та Міністерство закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади про те, що "станом на 29 липня 2019 року юридичні підстави для перебування Андрія Портнова у санкційному списку відсутні".

      У канадському уряді журналістам пояснили: у разі, якщо нове керівництво Генеральної прокуратури не поділяє позицію, викладену в листі свого наразі звільненого працівника, та має іншу інформацію, воно має в найкоротші терміни поінформувати про це Міністерство закордонних справ Канади офіційними каналами комунікації.

      У Посольстві України в Канаді не стали коментувати ймовірність зняття санкцій щодо громадянина Андрія Портнова, лише зазначили, що "у питаннях санкцій Канада, як правило, враховує позицію Генеральної прокуратури України з огляду на її визначену законодавством ключову роль у міжнародно-правовому співробітництві".

      Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби". Він також не виключив можливого стеження за журналістами.

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      Чим скандальний Портнов?Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" від 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".

      Зараз Портнов повернувся до України та надзвичайно активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

      Також він постійно влаштовує скандали з журналістами, грубо обзиває їх "помийними ямами", "опудалами" тощо.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Портнов Канада Санкції ГПУ
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